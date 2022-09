PS VR2 ne prendra pas en charge les jeux conçus pour l’appareil d’origine

Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont l’intention de faire le saut vers le PS VR2. Le nouveau casque de réalité virtuelle de PlayStation ne sera pas compatible avec les jeux conçus pour le premier modèle. Hideaki Nishino, vice-président senior de Platform Experience, explique pourquoi sur le podcast PlayStation officiel.

« Les jeux PS VR ne sont pas compatibles avec PS VR2 car il est conçu pour offrir une véritable expérience de nouvelle génération en réalité virtuelle », commence Nishino. « PS VR2 a de nombreuses autres fonctionnalités ajoutées, telles que les contrôleurs et leur retour haptique, la détection du contrôleur à partir du viseur, le suivi des yeux et le HDR ainsi que le son 3D sont tous intégrés à la fois. Cela indique que les jeux PS VR2 nécessitent une approche complètement différente des jeux PS VR. »

Astro Bot : Mission de sauvetage

Le vice-président donne des exemples de jeux comme Resident Evil : Village et Horizon : Call of the Mountain, qui, à son avis, sont un exemple de ce que les développeurs peuvent réaliser pour offrir « un tout nouveau niveau de graphisme et d’audio ». Par conséquent, le catalogue PS VR sera laissé pour compte. Des jeux comme Astro Bot : Rescue Mission, Resident Evil 7, Iron Man VR, Blood and Truth et Beat Saber ne continueront pas sur le nouvel appareil, à moins que leurs développeurs n’osent les optimiser pour la nouvelle version.

Les professionnels paniquent avec PS VR2

PlayStation a récemment organisé la première session pratique PS VR2 avec certains médias américains sélectionnés. Les premières réactions à l’appareil ont été positives, comme c’est le cas avec le portail Eurogamer. « Ouah. Wow Wow wow. C’est le mot qui me reste à l’esprit lorsque j’essaie de résumer mon temps avec PlayStation VR2. En tant que passionné de réalité virtuelle depuis de nombreuses années, je suis convaincu que ma première expérience en direct avec l’appareil Sony a époustouflé mon amour de la réalité virtuelle. Cette unité élégante et brillante était tout ce que je voulais pour une mise à niveau du PSVR et bien plus encore. » Vous pouvez le lire en entier ici.

