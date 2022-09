GTA Online : nouvelles séries communautaires, cadeaux et toutes les actualités du 16 au 22 septembre

Une semaine de plus, Rockstar Games présente l’actualité hebdomadaire de GTA Online, le populaire mode multijoueur de GTA V, cette fois, avec de nouvelles séries communautaires comme protagonistes principaux, une liste de jeux sélectionnés parmi des activités au design spectaculaire. Le premier volet de la série peut désormais être lancé depuis Legion Square et propose sept courses rapides des meilleurs joueurs, dont ShelbyGR, EnigmaT1m et plus encore. La série communautaire démarre avec des GTA$ et RP doublés toute la semaine, ainsi qu’un bonus de 200 000 $GTA simplement pour avoir participé à l’une des trois activités de la série. Pour ce faire, dirigez-vous vers la couronne de Legion Square, démarrez-les à partir de votre carte ou démarrez l’une de ces courses à partir du menu Quick Join.

Toute l’actualité de GTA Online

De plus, les joueurs peuvent désormais utiliser Deathmatch Creator pour concevoir des tonnes de nouveaux modes et types de jeux. Les matchs à mort disponibles sont True Shot, Deadly Speed, Hot Swap, Deadly Precision, Cumo Crush et Friendly Fire. Passons aux véhicules; et c’est que chez Simeon’s Premium Luxury Car Dealer, nous pouvons trouver les véhicules suivants :

Un Dinka Veto Modern marron classique équipé de la couverture eCola

Un Vapid Peyote Gasser rouge classique comprenant le jeu Faltburn

L’Annis Hellion peint en rouge torino nacré et enveloppé dans la couverture de Nightmare

Une version métallisée vert vif du Weeny Issi Sport (50% de réduction) avec la couverture White Stripes

L’Obey Omnis dans un vert mat élégant avec la couverture Rally classique

D’autre part, la concession Luxury Autos propose le Benefactor SM722 peint en marron classique et équipé de la housse Velocity, ainsi que le Pegassi Tezeract en vert classique (30% de réduction) enveloppé dans la housse Sprunk.

Au niveau de la mission, les bonus de vente de fret spécial s’élèvent à 250 000 $ GTA pour une mission terminée, et à 250 000 $ GTA supplémentaires pour la réalisation de trois missions. De plus, cette semaine, Lupe vous offrira une réduction de 50 % sur sa marchandise. D’autre part, la série Couthern San Andreas Super Sport offre des GTA$ et RP triples.

Contenu exclusif pour les joueurs PS5 et Xbox Series X|S avec le véhicule Principe Deveste Eight et un contre-la-montre Hao’s Special Works. Dirigez-vous vers le podium du Diamond Casino & Resort pour courir la chance de gagner une Pegassi Tempesta, tandis que le véhicule primé du Los Santos Car Meet est un Maxwell Vagrant ; d’autre part, les véhicules de piste d’essai prennent pleinement en charge Sprunk, avec des versions vertes de l’Ocelot Ardent, Pfister Comet SR et Annis Savestra.

remises

Les entrepreneurs les plus ambitieux peuvent implanter leur entreprise dans un espace physique en achetant un bureau de direction à 50 % de rabais, puis le modifier, l’améliorer à leur guise ou ajouter un entrepôt de marchandises spéciales pour 40 % de moins. Ce mois-ci, une sélection de véhicules est également en vente :

Nagasaki BF400 – 75 % de réduction

Weeny Issi Sport : 50 % de remise

Maxwell Asbo – 50 % de réduction

Pfister Comet Retro personnalisé – 40 % de réduction

Ocelot Ardent – ​​40% de réduction

Pfister Comet SR – 40 % de réduction

Armored Brute Boxville – 30 % de réduction

Les avantages pour les membres GTA+ de ce mois-ci incluent :

Nouveau Declasse Vigero ZX avec la mise à niveau des performances des travaux spéciaux de Hao

Deux skins pour la Declasse Vigero ZX pour les membres GTA+ uniquement

Siège du Vespucci Beach Biker Club

50 % de GTA$ et de RP supplémentaires sur les missions de vente de motards, les contrats de lieu et les emplois pour gagner plus d’argent

GTA$ doublés sur tous les matchs de survie

Vêtements et accessoires gratuits, et bien plus encore

Enfin, les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 125 000 GTA$ juste pour jouer à tout moment cette semaine.

Source | Jeux de rock star