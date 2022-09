C’est le lien curieux qui unit Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux de Pouvoir

Avec la première du troisième épisode de la série Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir la semaine dernière sur Amazon Prime Video, un lien avec le reste des différentes adaptations cinématographiques de l’œuvre de JRR Tolkien a été confirmé, une curiosité qui est passée très passé inaperçu mais qui, sans aucun doute, plaira aux fans. Et c’est que l’un des orcs qui avait l’elfe Arondir comme prisonnier était joué par Jed Brophy, un acteur qui est apparu dans les deux trilogies précédentes du Seigneur des Anneaux jouant différents personnages.

Un acteur étroitement lié au Seigneur des anneaux

Ainsi, et comme Jed Brophy lui-même l’a partagé sur son compte Instagram officiel, il a récemment donné vie à l’un des orcs (Vrath) de la série Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, bien que si nous regardons en arrière, nous découvrirons que l’acteur était également présent dans les films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Ainsi, dans la Communauté de l’Anneau, il était l’un des Nazgul, tandis que dans Les Deux Tours, il jouait une paire d’orcs (Sharku et Snaga) et l’un des cavaliers de Rohirrim.

Dans Le Returnal du Roi, il était un elfe et un orque ; Par curiosité, son fils Sadwyn Brophy était le fils d’Aragorn et d’Arwen à la fin. Si nous passons à la trilogie Le Hobbit, Brophy ne jouait que Nori, l’un des nains qui accompagnait Bilbo et Thorin. Bien sûr, la carrière de Jed Brophy est intimement liée au Seigneur des Anneaux, curieux clin d’œil aux fans.

Source | Jed Brophy | Californie18