Nouveau Yu-Gi-Oh! en 2022 : VRAINS dans Duel Links, nouveau Rush Duel sur Switch et plus

La dernière ligne droite de 2022 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour Yu-Gi-Oh! dans le domaine des jeux vidéo. Nous vous montrons quelles ont été les dernières annonces de Konami au Tokyo Game Show de cette année. Nouveau contenu pour Yu-Gi-Oh! Duel Links, un nouveau jeu vidéo Rush Duel pour Nintendo Switch à l’horizon, et le rappel du lancement de CROSS DUEL.

VRAINS et Link Monsters arrivent dans Yu-Gi-Oh! Duel Links fin septembre 2022

L’une des principales nouveautés annoncées de Yu-Gi-Oh! par Konami dans cet événement est l’arrivée du nouveau monde de VRAINS à Duel Links, le jeu vidéo pour Steam et mobile. VRAINS apporte deux nouvelles fonctionnalités : Link Monsters comme le mythique Code Talker, et une nouvelle Extra Monster Zone sur le terrain, de sorte que le format habituel de Duel Links change à nouveau.

Les joueurs pourront également contrôler Playmaker, le protagoniste de Yu-Gi-Oh! VRAINS, qui est accompagné d’Ai. Et comment pourrait-il en être autrement, un nouveau Structure Deck et une boîte numéro 42 arriveront également sur Duel Links, axés sur Cyberse Monsters et le deck de ce personnage. Les autres personnages de VRAINS à venir sur Duel Links sont Soulburner et Go Onizuka, bien sûr, avec leurs propres capacités.

De nouvelles cartes arrivent sur Duel Links pour prendre en charge Decoder Talker et Cyberse Monsters

Voici la liste complète des articles gratuits dans Yu-Gi-Oh! Duel Links disponible à partir du 28 septembre prochain pour commémorer le lancement du monde de VRAINS :

Prismatic Code Talker, Prismatic Cyberse Mage et Prismatic Backup Secretary gratuits pour la connexion.

10 tours gratuits et une carte UR bonus garantie de la 42 Main Box.

2 billets UR – 1 prismatique et 1 normal.

1 Dream Ticket UR – Brillant.

2 Ticket SR – 1 Prismatique et 1 Normal.

1 Dream Ticket SR – Brillant.

1 000 gemmes.

1 ticket de compétence.

1 ticket de déblocage de personnage.

De nouveaux accessoires comme des étuis pour cartes et des tapis de jeu avec des illustrations de Yu-Gi-Oh! VRAINS.

Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL L’aube du Battle Royale !! Allons-y! Allez vite !! pour les actualités Switch et RUSH DUEL

Le prochain Yu-Gi-Oh! Nintendo Switch suit les traces de son prédécesseur. Ça s’appelle Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL L’aube du Battle Royale !! Allons-y! Allez vite !!. Il est basé sur le huitième anime Yu-Gi-Oh!. Il sortira au Japon le 12/01/2022 ; Reste à savoir si cette date s’appliquera également en Occident ou s’il faudra attendre encore plus longtemps. Au Japon, il y aura une sortie physique qui inclura des cartes telles que Dark Magician Girl.

De plus, de nouvelles fonctionnalités du format Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL ont été annoncées, comme la nouvelle rareté des cartes Over Rush Rare, avec l’illustration des cartes dépassant du cadre de la carte.

C’est la nouvelle rareté Over Rush Rare de Yu-Gi-Oh! DUEL RUSÉ

Nouveau Yu-Gi-Oh! Master Duel : annonces de listes de bannissement, Synchro Festival et XYZ, nouveaux decks et plus encore

Le 16/09/2022, il y a également eu des annonces de ce qui va arriver à Yu-Gi-Oh! Master Duel, parmi lesquels nous soulignons l’aperçu de la nouvelle banlist (au revoir à Cristron Halqifibrax à partir du 30/09/2022), un nouvel événement, le Synchrony and XYZ Festival (à partir du 20/09/2022) et un nouveau Structure Deck en boutique : Spellbook of Prophecy (disponible à partir du 20/09/2022).

Depuis le 20/09/2022, plus de changements et de nouvelles arrivent sur Yu-Gi-Oh! Maître Duel

Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL désormais disponible sur mobile

Konami n’a pas non plus oublié que Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL a été lancé ce même mois de septembre 2022. Il s’agit d’une nouvelle et intéressante proposition qui combine le jeu de cartes que nous connaissons déjà avec la tour de défense et la bataille royale pour quatre joueurs.

Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL nous propose de participer à des duels à quatre avec des éléments de tower defense et de battle royale

Dans notre analyse, nous considérons qu’il s’agit d’une tournure intéressante par rapport au format qui nous est familier. Et c’est aussi gratuit, donc s’il ne nous convainc pas, nous n’avons rien à perdre.

Sources : Konami (communiqué de presse), Tokyo Game Show, YouTube/Yu-Gi-Oh! OCG, Organisation YGO