Halbrand dans Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Roi Sorcier et Seigneur des Nazgul en vue ?

L’univers créé par JRR Tolkien est très complexe. À tel point qu’il n’est pas surprenant que lorsque des adaptations surviennent, nous voyons des fans théoriser sur certains événements, lieux ou personnages et même montrer leur confusion aux autres. Et Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est le thème du moment ; La série Amazon Prime Video a présenté son quatrième épisode aujourd’hui. Comment pourrait-il en être autrement, nous avons déjà une nouvelle énigme sur la table à résoudre : Halbrand, un personnage inédit qui apparaît pour la première fois dans le deuxième chapitre.

Halbrand, joué par Charlie Vickers

Qui est Halbrand dans The Rings of Power ? Deviendra-t-il le Roi Sorcier ?

Au cours des dernières heures, nous avons vu plusieurs théories sur sa silhouette, à la suite de son développement tout au long des épisodes disponibles jusqu’à présent. L’un d’eux suggère que Halbrand serait Sauron lui-même, après avoir appris qu’il est l’héritier légitime des Southlands. Cependant, il existe des raisons plus convaincantes de penser qu’il s’agit du roi sorcier, seigneur des Nazgul.

Son attitude au fil des épisodes de la série a retenu l’attention des téléspectateurs, car il n’hésite pas à faire passer sa vie avant celle des autres. Peu à peu, il se découvre comme quelqu’un de cruel et d’impitoyable, allant même jusqu’à assassiner de sang-froid. Son passé est également un facteur important, car avant d’apparaître en plein naufrage, on sait qu’il est originaire de Númenor, lieu où attendaient trois des Neuf Seigneurs appelés à recevoir les anneaux de pouvoir, et qu’il était dévoué à Melkor / Morgoth, qui ont tenu un serment de sang avec leurs ancêtres.

L’origine du Nazgul n’est autre que la corruption des porteurs des anneaux eux-mêmes. Un détail à prendre en compte après avoir été témoin de ce qui semble être un parallélisme dans la personnalité de Halbrand, qui vise à s’aggraver au fil des chapitres, devenant de plus en plus diabolique. Est-ce qu’il corrompt à un rythme effrayant ?

Comme on dit, trois des neuf anneaux forgés pour les humains sont destinés aux hommes de Númenor. Juste là est Halbrand, avec cette évolution suspecte et un rôle très marqué dans la série. Au vu de son destin, sans doute lié à celui de Galadriel, et si l’on tient compte du fait qu’il est un candidat idéal pour être porteur d’un de ces anneaux, il est évident qu’il ne serait pas n’importe lequel… Il y a des raisons penser qu’il ne deviendra rien de plus et rien d’autre que le Roi Sorcier, Seigneur des Nazgul.