Spy x Family a déjà une date de retour, l’épisode 13 approche à grands pas

L’attente est terminée! Anya et le reste de la famille Forger sont de retour. L’anime Spy x Family a annoncé à l’époque qu’il serait composé d’une première saison de 25 épisodes, mais il a également annoncé qu’il arriverait en deux lots avec une pause entre eux. Et après 12 chapitres et 2 mois d’interruption, nous sommes prêts pour ce deuxième rush. Avec une nouvelle bande-annonce entre les deux, la série a confirmé son retour le 1er octobre.

Spy x Family épisode 13 : date et heure de la première

Ainsi, Spy x Family revient le 1er octobre 2022 avec un épisode 13 qui, comme tous les épisodes à ce jour, arrivera le dimanche suivant (dimanche 2 octobre) sur le site Crunchyroll, le Netflix du monde de l’animation. Et si le calendrier des douze épisodes précédents est maintenu, nous le mettrons à disposition avec des sous-titres à partir de ce dimanche 2 octobre à 17h30 (heure locale française).

On verra s’il parvient à maintenir le niveau du printemps, car ce mois d’octobre il devra danser avec les plus moches. Spy x Family devra mettre son succès à l’épreuve en se mesurant en tête-à-tête avec les deux plus grosses premières d’anime de l’année : le retour de Bleach (date et nombre d’épisodes) mais aussi l’adaptation sanglante de Chainsaw Man ( jour d’ouverture et nombre d’épisodes).bande-annonce de fin). Anya peut-elle avec des shinigamis et des tronçonneuses ?

Le manga Spy x Family, l’alternative

Comme nous le disons toujours, le monde de Westfalis et Ostania est tout aussi amusant dans l’anime que dans le manga, il n’est donc jamais trop tard pour prendre le train en marche pour la version physique de Spy x Family. Créée en mars 2019 par Tatsuya Endo et disponible gratuitement sur Manga Plus (au moins ses trois premiers et trois derniers chapitres), la série continue d’être publiée relativement régulièrement et est désormais composée de 67 chapitres. Ils peuvent également être trouvés physiquement grâce à la maison d’édition Ivrea, qui a lancé en France 8 des 9 volumes qui composent la série jusqu’à présent.

Évidemment, le manga partage l’intrigue de l’anime et préserve le charme traditionnel de ses personnages, mais il a aussi de légères variations et un bon nombre de panneaux et de scènes exclusives dans lesquelles recréer et survivre jusqu’à l’épisode 13 du 2 octobre 2022.