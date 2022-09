Dragon Ball Z : Kakarot recevra un DLC Bardock et sortira sur PS5 et Xbox Series X/S

Le magazine japonais V-Jump a confirmé que Dragon Ball Z : Kakarot sera adapté à la nouvelle génération de consoles. Le jeu, qui fonctionne actuellement grâce à la rétrocompatibilité sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, aura également un nouveau contenu téléchargeable axé sur la figure de Bardock, le père de Goku.

Des informations sur un éventuel DLC Bardock ont ​​​​été divulguées il y a des mois, mais pour le moment, il n’y a toujours pas de détails concrets sur le contenu lui-même. Bandai Namco n’a d’ailleurs rien partagé à ce sujet lors de la conférence qui s’est tenue hier, jeudi 15 septembre lors du Tokyo Game Show 2022, il faudra donc patienter encore un peu.

Dragon Ball FighterZ, également dans la nouvelle génération

Bien qu’en principe ils ne prévoient pas de développer plus de combattants pour Dragon Ball FighterZ, un port pour les machines de nouvelle génération fait partie de leurs projets. « Nous sommes ravis d’annoncer la sortie prochaine des versions PlayStation 5 et Xbox Series X/S de Dragon Ball FighterZ avec le système de rollback netcode mis en place. »

Les versions plus anciennes ne bénéficieront pas de la restauration du netcode, une fonctionnalité qui rend le jeu en ligne plus stable. Ceci est particulièrement important dans l’arène compétitive, où un millième de seconde de retard peut signifier la défaite. Et ça sort quand ? Ils n’ont pas encore partagé de date de sortie, mais Bandai Namco a promis plus de détails bientôt.

Dragon Ball Z : Kakarot est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le jeu retrace l’histoire de Goku depuis l’arrivée des Saiyans jusqu’à la chute du Monster Buu, ainsi les héros se battent contre des méchants tels que Freezer, Cell ou les Androïdes.De plus, Cyberconnect 2 a sorti plusieurs contenus d’extension, qui ajoutent des éléments de Dragon Ball Super, le nouveau manganime de la saga, ainsi que l’histoire de Trunks du passé.

Source | V-Jump (via DbsHype)