Tekken 8 sera construit à partir de zéro dans Unreal Engine 5 : ils veulent que ce soit une référence graphique

Le nouvel épisode de la saga de combat Bandai Namco est une réalité. Tekken 8 a commencé son développement et le studio a fait un pas en avant avec un autre moteur graphique. Dans une interview accordée à IGN, le réalisateur et créateur de la saga, Katsuhiro Harada, a confirmé qu’elle serait conçue avec Unreal Engine 5. Il ne réutilisera pas les assets de Tekken 7 et cherchera à devenir une référence graphique du genre.

Selon Harada, les livraisons qui ont le plus exploité le matériel des consoles ont été les plus réussies. Par conséquent, le passage à Unreal Engine 5 a une conséquence supplémentaire pour Tekken 8. « Les modèles Tekken 7 et tout le reste ont été complètement abandonnés », donc cet épisode a été reconstruit à partir de zéro, y compris la pluie et la sueur qui glissent sur Jin et les visages de Kazuya.

La sueur dans Tekken 7 « n’était qu’un paramètre du jeu ». A cette occasion, cependant, c’est la première fois qu’ils introduisent l’effet « glisser vers le bas » dans les modèles de personnages. « Et pas seulement cela, mais quand ils touchent le sol, leurs vêtements se salissent. Vous pouvez voir toutes sortes d’effets de combat dans les modèles des combattants », a-t-il assuré.

Le réalisateur a rappelé que le développement de jeux vidéo est un processus continu. En fait, Tekken 8 n’a pas commencé avec UE 5. « Nous avons commencé avec Unreal Engine 4 et progressivement adapté certains éléments à Unreal Engine 5. » Bandai Namco a travaillé en étroite collaboration avec Epic pour « optimiser certains de ces processus », un travail qui ne fait que commencer.

L’importance du graphisme

Harada a également déclaré que les graphismes sont un aspect fondamental sur lequel ils concentrent leur attention. « Je sais que cela semble un peu banal », mais des jeux comme Tekken 3 et Tekken Tag Tournament avaient « une variété de modes et de gameplay que les gens appréciaient ». Cependant, « un aspect important a toujours été l’aspect graphique que les gens attendaient d’un nouveau matériel ». Le créatif estime que cela n’a pas changé : « Nous avons décidé que nous voulions définir une barre graphique avec ce jeu vidéo. »

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, bien qu’il n’ait pas encore de fenêtre de sortie confirmée.

Source | IGN