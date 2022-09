CoD Warzone Mobile apportera le Verdansk classique sur votre mobile en 2023 avec une progression croisée

Call of Duty : Warzone Mobile est désormais officiel. Verdansk est le cadre choisi pour apporter l’esprit de la bataille royale à vos appareils mobiles et tablettes. En fait, le nouvel opus se démarque de CoD Mobile ; Nous sommes face à une œuvre indépendante qui traversera l’univers avec l’actuel Modern Warfare. Il arrivera en 2023. Vous pouvez voir sa première bande-annonce de gameplay ci-dessous.

Ses responsables veulent maintenir la qualité de l’expérience de bureau d’origine dans votre poche. À cette fin, toutes les armes, tous les sons et tous les opérateurs seront conservés fidèlement, tout comme le « jeu à haute intensité » qui caractérisait l’original. L’une des nouvelles les plus pertinentes est que votre progression se croisera avec la passe de combat Modern Warfare et Warzone 2.0. Ils veulent que le temps que vous investissez dans Warzone Mobile ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd.

Pour le moment, l’enregistrement préalable ne se fera que dans le Google Play Store pour les appareils Android ; plus tard, il sera activé dans l’App Store. Si vous le faites, vous obtiendrez des récompenses supplémentaires en fonction du nombre d’utilisateurs qui le complètent. Vous trouverez le lien ci-dessous.

Warzone Mobile, cuit lentement

Nous étions au courant du développement de ce nouvel aspect de la saga en dehors des systèmes traditionnels en mai dernier. Le projet Aurora est apparu par la voix d’Activision après quelques fuites suggérant que l’éditeur préparait le saut de la sous-saga dans ce domaine. À cette époque, ils avaient l’intention « d’unir les gens du monde entier » dans une bataille royale « rythmée, précise et de haute qualité ».

Warzone Mobile est le fruit d’une nouvelle équipe interne, qui a noué des liens avec Beenox et Activision Shanghai afin de mener à bien le projet. Des mois plus tard, plus précisément le 9 septembre, le nom officiel du jeu est apparu avec quelques images reconnaissables pour les fans. L’avion qui survole les nuages ​​de Verdansk est un cachet qui reste dans la mémoire de la communauté.

Source : Appel du devoir suivant