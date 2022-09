CoD Modern Warfare 2 est de l’explosivité pure dans le premier gameplay multijoueur

Call of Duty : Modern Warfare 2 présente le premier gameplay multijoueur de la société. La suite du tube de 2019 commence par l’explosivité qui caractérise les aventures menées (jeu de mots) par Captain Price. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Parmi les nouveautés, le nouveau système de personnalisation se démarque. L’armurier est renouvelé afin que la progression soit partagée avec les armes de la même branche. Autrement dit, si vous avez un M4 entre les mains, vous pouvez changer le châssis pour en faire un M16A4. Tous les accessoires que vous débloquez sur le modèle de base s’étendent à elle. Cela permet de redynamiser une structure qui était encore ancrée dans la génération Xbox 360 et PS3.

On voit aussi des nouveautés au niveau jouable, comme la possibilité de grimper sur les rebords d’un bâtiment, ou encore une grenade qui se place sur le toit d’une structure et explose dans la pièce au-dessus. Il y a aussi des leurres, des combats sous-marins et une multitude de nouvelles armes entièrement personnalisables.

Lancement de la bêta publique de Call of Duty: Modern Warfare 2

Ce 16 septembre débutera la bêta publique de Call of Duty : Modern Warfare 2. Au cours des deux prochains week-ends, nous pourrons manier le fusil du volet tant attendu de la saga Infinity Ward. Tout d’abord, la version PlayStation le fera, qui entre le 16 et le 20 septembre permettra aux joueurs PS5 et PS4 d’accéder à cette avancée. Les deux premiers jours, soit les 16 et 17 septembre, seuls ceux qui auront obtenu un code d’accès anticipé pourront jouer.

Le deuxième week-end couvrira les trois familles de systèmes du 22 au 26 septembre. L’accès anticipé sur Xbox et PC aura lieu les 22 et 23 septembre ; si vous jouez sur PlayStation, il sera ouvert pendant toute cette fenêtre. Autrement dit, si vous jouez sur PS5 ou PS4, vous aurez plus de jours pour l’essayer. La fonction crossplay est activée dès le départ.

Jouer à la bêta aura des récompenses directes dans la version finale. Si vous atteignez le niveau 30, vous obtiendrez deux plans d’armes, un skin d’opérateur et d’autres produits skins qui seront exclusifs à cette période.

