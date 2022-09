Resident Evil 4 Remake sortira également sur PS4, mais il n’y aura pas de version Xbox One

Capcom a annoncé que Resident Evil 4 est en développement pour PlayStation 4. Lors de la conférence de la société au Tokyo Game Show 2022, le producteur Yoshiaki Irabayashi a annoncé son intention d’apporter le remake à la génération précédente de consoles. Cependant, cette version ne sortira pas sur Xbox One.Le jeu a été initialement annoncé pour PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).

Selon Irabayashi, le développement de Resident Evil 4 Remake « progresse ». Ils n’ont partagé aucune nouvelle bande-annonce, mais le producteur a prévu qu’un Resident Evil Showcase aura lieu en octobre dans lequel ils offriront plus de détails sur le retour de Leon S. Kennedy. Pour le moment, ils n’ont pas fourni de date précise.

Les derniers jeux de la saga arrivent sur Nintendo Switch

Non, Resident Evil 4 Remake n’a pas encore été annoncé pour Nintendo Switch, bien que Capcom ait révélé dans le Nintendo Direct que Resident Evil 2 Remake, 3 et Village seront bientôt jouables sur l’hybride… avec un hack. Aucune de ces versions ne sera native, mais une adaptation au cloud (Cloud Edition). Le premier à faire ses débuts sera le huitième volet principal, qui arrivera sur le marché le 28 octobre. L’extension Shadow of Rose sortira également sur Switch et est déjà datée du 2 décembre.

Les remakes de Resident Evil renouvellent la section audiovisuelle, mais ils ne se limitent pas à offrir la même expérience avec un meilleur aspect visuel. Capcom voit ces projets comme des réinterprétations des classiques, de telle sorte qu’ils modifient certains aspects de l’histoire, des décors et même des mécanismes jouables.

Resident Evil Village, le dernier volet de la saga, s’est déjà vendu à 6,5 millions d’unités dans le monde. La série Netflix, en revanche, n’a pas si bien réussi. Il a été annulé après une seule saison.