Risen Chameleos mène d’une main de fer la nouvelle mise à jour gratuite de Monster Hunter Rise : Sunbreak

Monster Hunter Rise : Sunbreak ne manque pas le Tokyo Game Show 2022. Capcom confirme qu’il ajoutera du contenu gratuit dans la deuxième mise à jour, attendue pour le 29 septembre sur Nintendo Switch et PC. Trois nouveaux monstres, l’arrivée d’armes multicouches et bien plus encore.

Il s’agit de la deuxième mise à jour gratuite de Monster Hunter Rise : Sunbreak

De nouveaux monstres rejoignent les chasses Master Rank pour tous ceux qui recherchent un coup de pouce supplémentaire en difficulté. Les élus de septembre ne sont autres que Flaming Espinas, Violet Mizutsune et Risen Chameleos ; ce dernier était particulièrement demandé par la communauté, et maintenant l’étude est conforme.

Ces ennemis feront partie de la sixième étoile des missions d’anomalies ; en effet, les investigations dans ce mode vont désormais passer à 120, ce qui ajoute un nouveau palier que la communauté appréciera.

Tout comme les armures auparavant, vous pouvez désormais modifier l’apparence des armes sans modifier leurs statistiques. Ces changements visuels sont appelés « armes en couches ». Vous pourrez élargir votre répertoire de produits skins en accomplissant des quêtes événementielles hebdomadaires. De plus, les DLC payants incluront désormais de nouvelles variantes pour eux.

Tous ces contenus seront l’avancée vers la troisième et dernière mise à jour de 2022, prévue pour fin novembre. Il ajoutera « plusieurs nouveaux monstres, variantes et versions améliorées », c’est-à-dire que l’escalade de la difficulté continuera d’augmenter. La firme japonaise a promis plus de mises à jour de contenu gratuites pour une grande partie de 2023 ; Reste à déterminer jusqu’à quel mois ira la roadmap.

D’autre part, vous pouvez désormais profiter des nouveautés de la première mise à jour de Monster Hunter Rise : Sunbreak, qui, entre autres éléments, a ajouté des poids lourds tels que le Seething Bazelgeuse, le Lucent Nargacuga, le Golden Rathian et le Silver Rathalos. Apprenez plus de détails ici.

Source : Capcom