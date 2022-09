Premier gameplay de Shadows of Rose, la terrifiante extension de Resident Evil Village

À l’occasion de l’événement Capcom au Tokyo Game Show, la société a présenté le premier gameplay de Shadow of Rose, l’extension de Resident Evil Village qui se déroule 16 ans après sa fin. Nous y manipulerons Rose Winters, la fille d’Ethan, qui est maintenant une femme adulte et vit du mieux qu’elle peut avec les pouvoirs terrifiants qui lui ont été donnés pendant son enfance. Dans le DLC, Rose entrera dans l’esprit de la personne qui lui a donné ces pouvoirs, visitant ainsi un étrange royaume d’illusions, de rêves et de cauchemars.

A la manière des Psychonautes, Rose voyagera dans l’inconscient du monstre agressé, qui se défendra en nous jetant dans les bras de différentes créatures et en mettant les scénarios (manoirs, laboratoires…) contre nous avec toutes sortes de pièges. Le but est de dépouiller Rose de ses pouvoirs et de découvrir s’ils sont une malédiction ou une bénédiction. On pourra par exemple figer les ennemis pour les paralyser et ainsi cibler plus facilement leurs points faibles.

Qu’apporte Resident Evil Village Gold Edition ?

Le DLC fera partie de l’édition Gold de Resident Evil 8, ou pour ceux qui possèdent déjà le jeu, un pack de contenu téléchargeable appelé Winter’s Expansion. Il comprend également un mode mercenaire (où nous pouvons jouer en tant que Lady Dimitrescu ou Heisenberg) et un incroyable mode à la troisième personne pour l’histoire principale. Bien que le prix soit encore inconnu, il existe une date officielle : le 28 octobre de cette année. Quelques mois avant la compatibilité avec PlayStation VR et bien d’autres avant le remake attendu de Resident Evil 4.

Capcom a déjà prévenu que Shadow of Rose (à ne pas confondre avec le mythique Rule of Rose) sera plus difficile que le jeu original et que « les munitions et médicaments disponibles seront très limités ». Bien gérer les ressources sera plus important que dans l’histoire principale et certains de leurs ennemis, comme le montre la bande-annonce, pourront nous tuer d’un seul coup, avec des attaques de détraqueurs qui semblent voler nos âmes. Est-ce que quelqu’un donne plus ?