House of the Dragon et la question de la succession au trône, qu’est-ce que la Danse des Dragons ?

La première saison de House of the Dragon est sur le point d’atteindre sa moitié. Les Sept Royaumes de Westeros sont entre les mains du roi Viserys Targaryen, un souverain qui, comme tout monarque, a besoin d’un héritier pour perpétuer sa lignée dynastique. Pendant des années, il a essayé d’engendrer un fils, mais en vain, il nomme sa fille Rhaenyra princesse de Peyredragon et héritière du trône. Bien que les maisons nobles lui jurent allégeance, la naissance du prince Aegon finira par provoquer une guerre meurtrière sanglante, le conflit qui restera dans l’histoire sous le nom de La Danse des Dragons.

Lorsque la femme du roi mourut en couches, il se remaria avec Lady Alicent Hightower, la fille de la Main du Roi et la meilleure amie de Rhaenyra. De ce mariage est né Aegon, qui finira par régner en tant que deuxième de son nom. La relation entre l’héritière et Alicent se détériorera lorsque les pièces du plateau commenceront à se déplacer en deux côtés clairement antagonistes.

Rhaenyra Targaryen, princesse de Peyredragon et héritière du trône de fer.

La Danse des Dragons éclate

En l’an 129 après la conquête, Viserys meurt sans changer d’avis : son héritier est Rhaenyra, pas son descendant mâle. Cependant, peut-être rancunier après la relation amoureuse infructueuse qu’il avait eue (dit-on) avec la princesse, le Lord Commandant de la Garde Royale, Criston Cole, fait fi de la volonté du souverain et contribue à l’ascension d’Aegon II Targaryen en tant que roi. .

Furieuse des actions de l’usurpateur, la princesse Rhaenyra rejette les conditions de paix et déclare la guerre. C’est ainsi que commence la Danse des Dragons, un nom très graphique qui représente les combats entre dragons des deux côtés. Les partisans de la princesse étaient connus sous le nom de The Blacks, tandis que ceux d’Aegon étaient connus sous le nom de The Greens.

Nous n’entrerons pas dans les différentes phases de cette guerre longue et complexe pour ne rien gâcher de l’intrigue, mais autant dire que ce Game of Thrones a provoqué une véritable effusion de sang dans les Sept Royaumes. La famille Targaryen est décimée, tout comme les dragons, de plus en plus rares. Cette maison continua à régner pendant plus d’un siècle, mais la phase de déclin avait déjà commencé et était irréversible.

