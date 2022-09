Les Sims 4 coûte près de 1 000 euros avec tous ses DLC et extensions

Electronic Arts nous a fait plaisir hier en nous confirmant que Les Sims 4 deviendront free to play. À partir du 18 octobre prochain, le jeu de base sera entièrement gratuit pour tous sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ou Mac. Désormais, la nuance « jeu de base » est importante, car depuis Lancé en 2014, The Les Sims 4 ont continué à recevoir des extensions et du contenu téléchargeable qui ont élargi et amélioré l’expérience.

Selon la page Les Sims 4 sur Steam, le jeu compte 59 contenus téléchargeables entre 5 et 40 euros, le tout pouvant être acheté pour 984,43 euros. Un chiffre qui sera bientôt étoffé, car avec la conversion du jeu en free to play, EA a promis d’être « plus que jamais dédié à la création d’expériences nouvelles et significatives pour le jeu, en développant des packages, des kits et des livraisons express des Sims ». dans le futur immédiat ».

Quand aurons-nous Les Sims 5 ?

À ce sujet, EA évite de faire une déclaration depuis un certain temps, donc toute date à laquelle vous découvrez qu’il y a un exercice de devinette. Pourtant, à en juger par ces nouveaux plans DLC pour Les Sims 4, il est très probable que nous ne verrons pas Les Sims 5 avant 2024… au plus tôt. Nous verrons si les choses changent dans le soi-disant Behind The Sims Summit, un streaming sur Les Sims qui se tiendra le 18 octobre à 19h00 (heure espagnole locale) et qui montrera l’avenir à court terme de la franchise .

Dans l’ensemble, Les Sims 4 continue de nous offrir de bons moments, en partie grâce aux meilleurs mods de la communauté et en partie à cause des bêtises qui peuvent se produire peu de temps après l’activation de certaines de ses astuces et clés les plus amusantes.