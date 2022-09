Fuite du nouveau costume de Superman pour Superman et Lois et c’est tout ce qu’un fan peut espérer

La série Superman & Lois a déjà commencé le tournage de sa troisième saison en vue d’une première prochaine en 2023 et nous avons déjà les premières photographies du plateau de tournage. Et la chose la plus frappante au début de ce nouveau lot d’épisodes est la présence d’un nouveau costume pour la télévision Superman joué par l’acteur Tyler Hoechlin, dont l’apparence a déjà été divulguée à travers les photographies suivantes. Et bien que la base soit très similaire à celle des deux saisons précédentes, elle comporte quelques ajustements ici et là qui ne font qu’améliorer l’apparence de The CW’s Man of Steel.

Voici à quoi ressemble le nouveau costume de Tyler Hoechlin

Ainsi, la première chose qui ressort est que ce nouveau costume a une couleur bleue légèrement plus foncée par rapport à la version précédente. D’autre part, les différentes coutures sur le torse, les bras et les jambes disparaissent, donnant lieu à une surface beaucoup plus propre et plus homogène qui, cependant, n’abandonne pas la texture précédemment vue. Les motifs des muscles ont également été modifiés, marquant davantage les abdominaux et les pectoraux.

En revanche, le rembourrage qui était trop présent dans la version précédente laisse place à des formes plus naturelles, notamment au niveau des épaules ; même ainsi, il a encore du rembourrage dans certaines parties. Enfin, la ceinture présente de nouvelles empreintes tandis que le bouclier thoracique est désormais plus tridimensionnel. Tout cela se traduit par un costume de Superman encore plus classique qui promet d’être l’une des meilleures représentations en direct du super-héros DC.

L’acteur qui remplacera Jordan Elsass dans le rôle de Jonathan Kent, l’un des fils de Clark Kent et Lois Lane, a récemment été confirmé. Rappelons que Jordan Elsass a récemment quitté la production après deux saisons en raison de problèmes de santé mentale.

Source | The Direct