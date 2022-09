La face cachée de cette femme, un indice sur l’éventuel nouveau jeu Kojima Productions ?

Kojima Productions n’annoncera rien lors du Tokyo Game Show 2022, mais le développeur japonais parvient toujours à donner de quoi parler. Une image apparue sur une tournée VR de l’événement – qui apparaît également sur le site officiel du KP, telle que publiée par le journaliste et présentateur Geoff Keighley – a alimenté les spéculations.

« Qui suis-je? » lit l’image, qui montre la face cachée d’une femme. Peu de conclusions peuvent être tirées pour le moment, car sans informations contextuelles, il n’y a plus grand-chose à gratter, du moins en apparence. Il faudra attendre que Kojima Productions se décide enfin à dévoiler son futur, un futur qui a commencé avec Death Stranding, mis en vente en 2019.

Un jeu qui profitera de la technologie cloud Xbox

Les rumeurs sur une éventuelle collaboration entre Kojima Productions et Xbox Game Studios ont été officiellement confirmées récemment, lorsque la création japonaise est apparue au Xbox & Bethesda Games Showcase. « Hideo Kojima est l’un des esprits créatifs les plus innovants de notre industrie et nous sommes impatients de partager ce que nos équipes vont créer ensemble », ont-ils posté sur Xbox Wire.

Après l’annonce, le développeur a été contraint de partager une déclaration précisant que sa relation avec PlayStation est toujours bonne :

« Suite à l’annonce de notre partenariat avec Microsoft utilisant la technologie cloud, de nombreuses personnes nous ont interrogés sur la collaboration avec Sony Interactive Entertainment. Soyez assuré que nous continuons également à entretenir de bonnes relations avec PlayStation. »

Hideo Kojima vient de sortir un podcast, en attendant que ses nouveaux jeux vidéo sortent au grand jour. Death Stranding Director’s Cut, la version étendue et améliorée de l’original pour PS5 et PC, est le titre le plus récent qu’ils ont publié à ce jour. Le futur est entre vos mains.

