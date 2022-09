L’anthologie de l’épisode Tales of the Walking Dead révèle les titres, les dates et le synopsis des épisodes

AMC+ présente en avant-première le 22 septembre 2022 la nouvelle série dérivée de The Walking Dead avec Tales of the Walking Dead, une anthologie de six épisodes indépendants qui nous raconteront six histoires uniques de cet univers partagé de zombies. Ainsi, chacun de ces épisodes d’une heure nous présentera ses propres protagonistes qui devront prendre leurs propres décisions pour tenter de survivre à l’apocalypse. Désormais, nous avons déjà les titres de chacun de ces épisodes, ainsi que leur synopsis et leur date de sortie.

Tous les épisodes de Tales of the Walking Dead

Ci-dessous nous vous proposons les titres, dates de sortie et descriptions de chacun des épisodes de ce nouveau spin-off de The Walking Dead.

Épisode 1 : Evie/Joe – 22 septembre

L’histoire d’un road trip d’un préparateur solitaire qui quitte son bunker à la recherche d’une femme de son passé. En chemin, il rencontre quelqu’un qui est son opposé polaire, mais ils unissent leurs forces pour retrouver leurs proches perdus. Avec Olivia Munn et Terry Crews

Épisode 2 : Blair/Gina – 29 septembre

Une réceptionniste mécontente et son patron autoritaire se retrouvent piégés alors que la ville d’Atlanta s’effondre sous l’Apocalypse, les forçant à travailler ensemble pour s’échapper de la ville. Avec Parker Posey et Jillian Bell

Épisode 3: Dee – 6 octobre

Une mère et sa fille échappent à la violence et se réfugient dans un vieux bateau à vapeur. L’environnement paisible se détériore après un événement qui oblige la mère à revoir son passé violent pour protéger sa fille. Avec Samantha Morton

Épisode 4 : Amy/Dr Everett – 13 octobre

Documentaire sur un naturaliste qui étudie les voyageurs et rencontre un colon énergique. Une relation tendue se noue entre les deux alors que le colon tente de convaincre le peuple de récupérer une partie du territoire. Avec Anthony Edwards et Poppy Liu.

Épisode 5: Davon – 20 octobre

Un jeune homme étrange se réveille soudainement dans une ville étrangère dangereuse sans se souvenir de la façon dont il y est arrivé. Il doit reconstituer des fragments de son esprit brisé pour découvrir pourquoi les habitants de la ville l’accusent de meurtre. Avec Jessie T. Usher.

Épisode 6: La Doña – 27 octobre

Un couple traumatisé par l’apocalypse vit hanté par une maison hantée. Des souvenirs terrifiants ainsi que des phénomènes inexpliqués dans la maison affectent le bien-être émotionnel du couple et leur relation. Avec Daniella Pineda et Danny Ramirez

Source | AMC