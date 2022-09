Voici la remarquable édition limitée DualSense pour PS5 de God of War: Ragnarok

God of War: Ragnarok a été l’un des grands protagonistes du récent événement State of Play de PlaySation axé sur les prochains jeux PS4, PS5 et PS VR 2, car il a montré une nouvelle bande-annonce de gameplay brutale pour les nouvelles aventures de Kratos et Atreus. Bien que ce ne soit pas la seule nouveauté liée au nouveau jeu Sony Santa Monica, puisque les responsables ont présenté une nouvelle manette DualSense en édition limitée pour PlayStation 5 décorée de motifs du nouvel opus de God of War. Et nous avons déjà une date de sortie pour ce nouvel accessoire.

Voici à quoi ressemble le nouveau contrôleur God of War

Ainsi, depuis PlayStation, ils ont présenté un nouveau modèle DualSense personnalisé avec des motifs de God of War : Ragnarok ; Ne manquez pas les premières images et le trailer que nous vous proposons ci-dessous pour connaître tous les détails de ce nouvel accessoire PS5 si particulier. Et on dit spécial car c’est un modèle en édition limitée.

« Prenez vos armes pour la bataille de Ragnarök avec cette manette sans fil DualSense en édition limitée. Son design unique dans des tons de bleu froid et de blanc polaire s’inspire du monde nordique de Midgard. De plus, il est décoré de l’image d’un ours et d’un loup qui représentent Kratos et Atreus », peut-on lire dans le cadre de sa description officielle.

Dans l’ensemble, c’est un contrôleur standard au niveau fonctionnel, bien qu’avec un aspect basé sur God of War : Ragnarok, avec la couleur blanche comme base bien qu’avec les poignées en bleu, en plus d’avoir un graphique d’un loup et un ours sur le touchpad, également en bleu.

Ce nouveau DualSense arrivera dans les stores le même jour que God of War : Ragnarok, c’est-à-dire le 9 novembre 2022.

Source | Playstation