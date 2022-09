Benzema, Lewandowski, Fekir… FIFA 23 dicte sa peine aux meilleurs joueurs de LaLiga

FIFA 23 a confirmé le classement des 25 meilleurs joueurs de LaLiga Santander. La liste est dirigée par Karim Benzema, qui est en même temps le plus apprécié de toute sa base de données. Ils sont suivis de Robert Lewandowski, Thibaut Courtois, Jan Oblak et Toni Kroos, qui ferment le top 5. Dans la sélection on ne retrouve que 7 joueurs espagnols ; le plus apprécié est Dani Parejo, qui avec sa moyenne de 86 atteint la onzième position.

Ensuite, nous vous laissons la liste complète.

Voici les 25 meilleurs footballeurs de LaLiga Santander dans FIFA 23

Karim Benzema – 91 PIR

Rythme : 80

Tir : 88

Passe : 83

Dribbles : 87

Défense : 39

Physique : 78

Poste : CC

Robert Lewandowski – 91 PIR

Allure : 75

Tir : 91

Passe : 79

Dribbles : 86

Défense : 44

Physique : 83

Poste : CC

Thibaut Courtois – 90 PIR

Sortie : 84

Arrêt : 89

Service : 75

Réflexes : 90

Vitesse : 46

Poste : 89

Poste : TP

Jan Oblak – 89 PIR

Sortie : 86

Arrêt : 90

Service : 78

Réflexes : 89

Vitesse : 49

Poste : 87

Poste : TP

Toni Kroos – 88 PIR

Allure : 53

Tir : 81

Passe : 90

Dribbles : 81

Défense : 71

Physique : 68

Poste : CM

Luka Modric – 88 PIR

Allure : 73

Tir : 76

Passe : 89

Dribbles : 88

Défense : 72

Physique : 66

Poste : CM

Ter Stegen – 88 PIR

Sortie : 86

Arrêt : 85

Service : 87

Réflexes : 90

Vitesse : 47

Poste : 85

Poste : TP

Antonio Rudiger – 87 PIR

Allure : 82

Tir : 53

Passe : 71

Dribbles : 67

Défense : 86

Physique : 85

Poste : CT

Frenkie De Jong – 87 PIR

Allure : 82

Tir : 69

Passe : 86

Dribbles : 87

Défense : 77

Physique : 78

Poste : CM

Vinicius Jr – 86 PIR

Allure : 95

Tir : 79

Passe : 74

Dribble : 90

Défense : 29

Physique : 67

Poste : CM

Dani Parejo – 86 PIR

Allure : 50

Tir : 83

Passe : 90

Dribbles : 80

Défense : 71

Physique : 68

Poste : CM

David Alaba – 86 PIR

Allure : 79

Tir : 71

Passe : 83

Dribbles : 80

Défense : 85

Physique : 77

Poste : CT

Gérard Moreno – 85 PIR

Allure : 78

Tir : 86

Passe : 77

Dribbles : 83

Défense : 46

Physique : 72

Poste : CC

Iago Aspas – 85 PIR

Allure : 82

Tir : 85

Passe : 79

Dribbles : 86

Défense : 35

Physique : 63

Poste : CC

Pédri – 85 PIR

Allure : 79

Tir : 67

Passe : 81

Dribbles : 87

Défense : 68

Physique : 73

Poste : CM

Jordi Alba – 85 PIR

Allure : 84

Tir : 70

Passe : 82

Dribbles : 82

Défense : 77

Physique : 70

Poste : LI

Memphis Depay – 85 PIR

Allure : 83

Tir : 84

Passe : 82

Dribbles : 86

Défense : 30

Physique : 79

Poste : DS

Nabil Fekir – 85 PIR

Allure : 83

Tir : 82

Passe : 82

Dribbles : 87

Défense : 38

Physique : 80

Poste : MCO

Sergio Busquets – PIR 85

Allure : 42

Tir : 62

Passe : 79

Dribbles : 79

Défense : 82

Physique : 73

Poste : DCM

Yannick Carrasco – 85 PIR

Allure : 89

Tir : 82

Passe : 80

Dribbles : 87

Défense : 53

Physique : 67

Poste : LM

Marcos Acuna – 85 PIR

Allure : 76

Tir : 74

Passe : 83

Dribbles : 87

Défense : 80

Physique : 83

Poste : LI

João Félix – 85 PIR

Allure : 83

Tir : 80

Passe : 81

Dribbles : 88

Défense : 40

Physique : 67

Poste : SD

Jules Koundé – 85 PIR

Allure : 84

Tir : 45

Passe : 64

Dribbles : 74

Défense : 85

Physique : 78

Poste : CT

Oyarzabal – 85 PIR

Rythme : 80

Tir : 83

Passe : 81

Dribbles : 84

Défense : 41

Physique : 62

Poste : L. I.

Federico Valverde – 85 PIR

Allure : 87

Tir : 74

Passe : 79

Dribbles : 79

Défense : 78

Physique : 80

Poste : CM

Source : communiqué de presse (EA Sports)