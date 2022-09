Que se passe-t-il dans le chapitre 5 de House of the Dragon ? Un mariage, une mort, des dragons et des émeutes

House of the Dragon est devenue le phénomène de la saison (on vous expliquait ici pourquoi elle ne devrait pas être comparée aux Anneaux de pouvoir) et elle nous scotche à l’écran tous les lundis en attendant que les Targaryen fassent ce qu’ils font le mieux. on leur donne : se battre, verser le sang des autres et se défouler entre frères. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre l’épisode 5, voici un bref aperçu de ce que nous pouvons en attendre en fonction de son avancement.

On continue sans saut dans le temps

Le premier est le premier. Nous continuerons avec les versions jeunes de Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower, interprétées respectivement par Milly Alcock et Emily Carey. La commercialisation de House of the Dragon n’a pas marché avec des tabous et on sait d’avance que les deux personnages sortiront une fois plus grands, puisqu’on a vu leurs futures actrices (Emma D’Arcy et Olivia Cooke) dans toutes les affiches promotionnelles , mais peut-être Et comme le confirme la bande-annonce de l’épisode 5, le saut dans le temps sera un peu plus dur. Nous prévoyons que, selon les scénaristes, les points de suspension auront lieu dans l’épisode 6.

Le mariage de Rhaenira

Bien qu’enthousiasmée et avec une tension sexuelle évidente avec Daemon, Alicent et sa garde personnelle, Rhaenyra a clairement indiqué à la fois activement et passivement qu’elle voulait rester célibataire et diriger Westeros depuis le trône de fer. Cependant, des éclairs de rébellion de sa fille et les conseils intéressés de son entourage ont conduit Viserys à lui donner un ultimatum et à préciser qu’il doit se marier pour assurer sa position.

Et bien qu’il lui ait permis de choisir son futur mari, après l’avoir repoussé à maintes reprises, Viserys s’est lassé et a décidé pour elle. Rhaenyra épousera un Velaryon pour réparer ses relations avec Lord Corlys et l’empêcher de s’allier avec les Stepping Stones et la Triarchie. Dans cet épisode 5 de House of the Dragon il semblerait que nous nous rendions au siège de la maison Velaryon, située à High Tide (et plus précisément à Driftmark), la plus grande île de Blackwater Bay.

La mort de Viserys

Quoi de mieux pour un saut dans le temps comme celui de l’épisode 6 qu’un événement qui bouscule complètement les Sept Couronnes ? L’avance ne cesse de donner des indices à ce sujet. La maladie de Viserys continue de progresser, Otto Hightower dit à Alicent de préparer Aegon à régner, Rhaenys Targaryen commente également que la succession de Rhaenyra sera difficile et prévient qu’il y aura la guerre… Il y a même une phrase littérale « le roi mourra ».

Les dragons et l’action sont de retour

Après un chapitre quatre plus centré sur le drame d’être une femme à Westeros, le seul lien qui unit désormais Alicent et Rhaenyra, il semblerait que l’épisode cinq de House of the Dragon s’arrêtera avec autant de conflits internes et sera mouvementé. Dans les images de l’avancée, vous pouvez voir des émeutes, des combats et… des dragons. Et vu les couleurs de ceux que l’on voit, il semble que ce sera la première et stellaire apparition de Meleys, la bête de Rhaenys. Elle sera « la femme qui pourrait régner » et aura été laissée sans trône ni position, mais elle est toujours une Targaryen.

Un épisode, en somme, plein de raisons de se lever tôt le lundi et de s’y mettre avec du café et des œufs durs en service. (Au cas où vous seriez confus, voici le calendrier avec l’heure et la date de sortie de tous les chapitres de House of the Dragon).