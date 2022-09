Like a Dragon: 8 marque le retour d’Ichiban Kasuga dans un teaser qui confirme partenaire et date

Ichiban Kasuga revient. Ryu Ga Gotoku Studio a confirmé le nom et les premiers détails officiels du huitième volet principal de la longue saga Yakuza. Like a Dragon: 8 nous ramènera à l’orchestre JRPG vécu en 2020 avec des nouveautés importantes. Vous pouvez voir sa bande-annonce spectaculaire sous ce paragraphe. Il arrivera en 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Il y aura deux protagonistes. Ichiban sera accompagné de Kiryu, qui montre un important changement de look. Les responsables ne veulent toujours pas approfondir les raisons qui les amèneront à se croiser à nouveau. L’histoire « sera l’objectif principal » et sera une suite directe de Yakuza : Like a Dragon, comme nous le savions déjà. Et il est confirmé qu’il continuera d’être un JRPG.

Avez-vous PS Plus? Vous pouvez désormais découvrir l’intégralité de la franchise Yakuza

Août a été un mois pertinent pour la marque. SEGA s’est associé à PlayStation pour apporter les livraisons publiées en Occident au catalogue PS Plus dans ses modes Extra et Premium. Par conséquent, à partir de ce moment, vous pouvez accéder aux jeux suivants si vous maintenez un abonnement actif :

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza 3 remasterisé

Yakuza 4 remasterisé

Yakuza 5 remasterisé

Yakuza 6 : Le Chant de la Vie

Yakuza : comme un dragon

Si vous êtes nouveau dans la saga, nous devons souligner plusieurs choses. Tous les titres mentionnés sont dans un anglais parfait sauf Yakuza : Like a Dragon, qui est arrivé avec les textes localisés en espagnol dans le cadre du début d’une nouvelle étape de l’intrigue après le retrait du Dragon de Dojima, Kiryu Kazuma.

Si votre barrière est la langue, nous vous conseillons de passer directement à la septième tranche. Hormis les clins d’œil et la situation de l’univers, tout repart de zéro ; Vous n’aurez pas besoin d’un tournage préalable pour en profiter. Si vous comprenez l’anglais, il est préférable de les jouer dans l’ordre chronologique en commençant par la préquelle de l’original, Yakuza 0, qui est également l’une des meilleures de toute la saga.

Le nom ‘Kiwami’ des deux premiers est dû au fait qu’ils ont eu un remake de traitement. Étant des jeux PS2, Ryu Ga Gotoku Studio a jeté les remasters qu’il a publiés au Japon pour les renouveler à la fois visuellement et jouable ; en fait, Yakuza Kiwami 2 utilise la dernière version du Dragon Engine, qui, entre autres améliorations, élimine les transitions dans les intérieurs de Kamurocho et dans les combats de rue.

Source : Sommet RGG 2022