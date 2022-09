Chris Hemsworth exclut tellement le muscle pour les futurs projets de Thor : « Ça fait déjà mal »

Chris Hemsworth est l’un des acteurs les plus en forme aujourd’hui grâce à sa formation intense et exigeante pour ses performances en tant que Thor, le dieu du tonnerre de Marvel. Bien que dans son dernier rôle dans Thor Love and Thunder, il a laissé tout le monde sans voix au niveau de musculation qu’il a atteint, donnant naissance au Thor le plus musclé de l’UCM. Une tendance pourtant qu’Hemsworth lui-même veut abandonner, puisqu’il avoue que cela devient de plus en plus difficile pour lui et « que ça commence déjà à faire mal ». Cela a été déclaré dans une récente interview avec The Direct.

Thor va ralentir sur le plan physique

« Chaque fois que j’ai joué le personnage et que j’ai pris du muscle et de la taille, puis que je l’ai perdu au profit d’autre chose et que j’ai joué un autre personnage, il y a une mémoire musculaire, et je disais que cela devenait plus facile à chaque fois. Cela a été particulièrement difficile. Je pense que parce que le poids cible vers lequel nous nous dirigeons était un peu au-dessus de ce qu’il était auparavant », explique Chris Hemsworth à propos de ses changements de taille en fonction du rôle.

« Nous avons eu 12 mois quand j’étais à la maison, juste à m’entraîner et, vous savez, à manipuler le corps et à essayer de dire: » D’accord, nous pourrions essayer plus de natation maintenant ou essayer plus d’arts martiaux. C’était une exploration vraiment amusante, mais je ne sais pas si je veux redevenir aussi grand. Mais j’étais comme… C’était… Ouais, c’était juste épuisant. Je ne sais pas, peut-être que je vieillis, mais les choses ont commencé à me faire plus mal », avoue l’acteur, assurant qu’il ne veut pas revenir à la taille et au poids atteints dans Thor Love and Thunder.

Pour l’instant, il n’y a pas de plans pour une cinquième partie de Thor, même si à la fin de Love and Thunder, il s’est terminé avec un « Thor reviendra », sûrement, dans le cadre du grand casting qui est supposé pour le crossover attendu Avengers : Secret Wars de 2025.

Source | Le Direct