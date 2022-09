Le mode en ligne de GoldenEye 007 est exclusif à Nintendo Switch et ne sortira pas sur Xbox

C’étaient plus que des rumeurs. GoldenEye 007 est de retour sur les systèmes modernes, mais avec deux versions légèrement différentes. Lors du Nintendo Direct, Kyoto a annoncé le retour du classique de James Bond dans le cadre du service Nintendo Switch Online + Expansion Pack. En parallèle, Microsoft a fait de même avec une autre version pour Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X et Xbox Game Pass. Maintenant, ceux de Redmond ont résolu l’un des doutes qu’ils avaient, aura-t-il un mode en ligne ? La réponse est oui, mais uniquement sur Switch.

« Xbox est ravi d’apporter GoldenEye 007 au Xbox Game Pass pour la première fois dans une recréation fidèle du titre emblématique et bien-aimé », a déclaré un représentant de Microsoft à VGC.

« Bien qu’il ne soit pas prévu d’introduire le multijoueur en ligne dans GoldenEye 007 pour Xbox Game Pass, Xbox se concentre sur la livraison de GoldenEye 007 aux joueurs de la même manière qu’ils s’en souviennent, y compris le mode multijoueur local qui permet aux joueurs de s’engager dans une bataille d’ingéniosité et de compétence . »

Gratuit avec Rare Replay

GoldenEye 007 a été remasterisé sur Xbox avec plus d’options de contrôle, telles que la possibilité d’utiliser deux sticks analogiques. De plus, la résolution native est jusqu’à 4K Ultra HD à 16:9, meilleur framerate et réalisations. Les abonnés Xbox Game Pass pourront y accéder dès le jour même du lancement, qui sera « bientôt », bien qu’ils n’aient pas fourni de date plus précise. En revanche, ceux qui possèdent une copie numérique ou physique de Rare Replay pourront le télécharger gratuitement à sa sortie, sans aucun coût supplémentaire.

Dans ce jeu vidéo basé sur le film du même nom, James Bond part sous couverture pour détruire un satellite qui met en danger l’avenir du monde. À la campagne dont on se souvient, il faut ajouter un mode multijoueur qui se distinguait à l’époque par la possibilité d’utiliser des pièges et des astuces pour vaincre les adversaires.

