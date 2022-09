Filtrage de l’apparence particulière du méchant MODOKen Ant-Man et de Quantumania Wasp

Ant-Man and the Wasp Quantumania vise à devenir tout à fait l’événement et le film pivot dans l’avenir immédiat du MCU. A tel point que nous avons récemment pu voir sa première affiche, une image qui nous montrait la présence menaçante de son principal méchant : Kang le Conquérant, joué par l’acteur Jonathan Majors. Bien qu’il semble qu’il y aura plus d’antagonistes dans le royaume quantique. Et c’est qu’après les rumeurs de présence d’un méchant de Marvel Comics aussi emblématique que MODOK, il semble que sa présence soit confirmée après la dernière fuite de merchandising du film, où l’on peut voir l’apparence particulière qu’il portera dans le film .

Un MODOK très différent du méchant classique

Ainsi, loin de miser sur un design classique, il semblerait qu’Ant-Man 3 nous présentera un MODOK bien plus futuriste, avec une armure au design avant-gardiste avec un casque inclus. Cette image coïncide avec la première fuite du personnage d’il y a quelques mois et dans laquelle son design et ses couleurs ont pu être observés plus en détail.

D’autre part, les rumeurs sur le MODOK de l’UCM suggèrent qu’il s’agit en réalité de Darren Cross (Corey Stoll), le méchant du premier volet d’Ant-Man qui s’est retrouvé piégé dans le Kingdom Quantique et dont on ne savait rien ; jusqu’à maintenant. Tout indique qu’il fera équipe avec Kang le Conquérant pour se venger d’Ant-Man et de son peuple, ouvrant la porte à un méchant aussi redoutable pour diriger ses pas vers Avengers : la dynastie Kang, le premier des crossovers Avengers prévu pour 2025.

Ant-Man et la Guêpe Quantumania sortira en salles le 17 février 2023.

Source | diatribe de jeu