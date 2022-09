PS VR 2 : tous les jeux annoncés pour les nouvelles lunettes de réalité virtuelle de Sony

Le State of Play du 13 septembre nous a laissé l’annonce de quelques jeux supplémentaires pour PlayStation VR 2 qui viennent gonfler le catalogue des lunettes et déclencher notre envie de connaître à nouveau leur prix et leur date de sortie. Demeo et Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge sont les derniers ajouts à une liste de plus de 15 jeux qui devraient être disponibles au cours de la première année de vie du périphérique, prévue pour début 2023. Nous vous laissons avec, non sans d’abord conseillé de jeter un œil aux dernières nouvelles sur la façon dont Sony voit l’avenir de la réalité virtuelle :

Tous les jeux du catalogue PlayStation VR 2

Alvo

Among Us RV

Déméo

pare-feu

firmament

Horizon : L’appel de la montagne

basse fi

Ère NFL Pro

Le ciel de No Man

Remake de Resident Evil 4

Resident Evil Village (RE 8)

coureur

Abattoir de samouraï

The Walking Dead : Saints et Sinner Chapitre 2

Star Wars : Les Contes de la Galaxie Édition Améliorée

Le PS VR 2 est très sérieux

« Une somme considérable d’argent est dépensée en ce moment. » C’est à quel point Jim Ryan était percutant il y a quelques mois lorsqu’il a été interrogé sur l’importance de la PlayStation VR 2 dans les plans futurs de Sony. Ryan, PDG de PlayStation, a assuré que la société prépare « plus de 20 jeux » pour le lancement du périphérique, parmi lesquels elle a des exclusivités locales et d’importants accords avec des développeurs externes.

Ses mots spécifiques étaient les suivants : « Une somme considérable est actuellement dépensée dans des accords avec des studios indépendants et d’autres sociétés pour assurer une quantité substantielle et convaincante de contenu pour le lancement de PS VR 2. » Et soyez prudent car nous n’avons pas affaire à un investissement ponctuel ou temporaire, mais « cette énergie, cet effort et cet argent augmenteront à mesure que la base de joueurs avec PlayStation VR 2 grandira ».

Les lunettes originales, les premières PlayStation VR, ont reçu plus de 30 jeux de lancement, même si beaucoup n’étaient que des démos, des expériences ou de simples mises à jour avec la réalité virtuelle pour des titres qui vivaient parfaitement sans elle. Espérons que parmi ceux promis « plus de 20 » se trouvent les 5 jeux qu’on veut voir oui ou oui sur PS VR 2, comme Half-Life : Alyx. En ce moment il y en a plus de 15. Qu’en pensez-vous ?