Rise Of The Ronin est la nouvelle exclusivité PS5 de Team Ninja (Nioh, Ninja Gaiden)

L’une des surprises du State of Play du 13 septembre a été la présence de Team Ninja avec un nouveau projet PS5 exclusif. Après Nioh 2 et Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin, nous pensions que le développeur se concentrait uniquement sur la mise en avant de Wo Long : Fallen Dynasty (avec un look incroyable, il faut le dire), mais il semble que nous nous soyons trompés. Le studio travaille également sur un autre jeu appelé Rise of the Ronin et il arrive en 2024, mais uniquement pour les consoles Sony.

Rise of the Ronin se déroule au Japon en 1863, à une époque où le pays était envahi par l’armée américaine. Au milieu d’un choc des cultures, et alors que les dernières traces du Japon féodal et de l’ère des samouraïs menacent de disparaître, un ronin va tenter d’arrêter la colonisation du pays. Un décor très similaire à celui de Like a Dragon : Ishin !, le remake du spin-off Yakuza qui a également été annoncé lors du State of Play.

L’autre grand jeu Team Ninja en route

Bien que ses graphismes indiquent le contraire, Rise of the Ronin n’arrivera pas sur PS5 avant 2024, ce qui ne indique pas que Team Ninja sortira un autre jeu d’ici là. La mer de prolifique, l’étude est immergée dans Wo Long: Fallen Dynasty, un jeu basé sur le roman des Trois Royaumes, l’un des quatre romans classiques de la littérature chinoise.

Il arrivera début 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC (Steam), et récemment nous avons passé en revue dans un rapport tous les détails qui font de Wo Long : Fallen Dynasty l’un des RPG les plus attendus du les prochains mois.

Les autres surprises du State of Play

Mais samouraïs et Team Ninja mis à part, nous vous encourageons à ne pas manquer l’annonce de Tekken 8 et l’actualité du gros pari de Sony pour ce 2022, God of War Ragnarok, avec sa meilleure bande-annonce à ce jour. Ne ratez ni l’un ni l’autre.