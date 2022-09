Theatrhythm Final Bar Line, la célébration musicale du 35e anniversaire de Final Fantasy

Theatrhythm: Final Bar Line a été l’une des annonces qui ont fait partie du Nintendo Direct qui s’est tenu le 13 septembre. La franchise de longue date revient avec un épisode qui célébrera le 35e anniversaire de Final Fantasy. Vous pouvez profiter de 385 chansons, dont des succès comme Suteki Da Ne (Final Fantasy X), Torn from the Heavens (Final Fantasy XIV) et One-Winged Angel (Final Fantasy VII). Son lancement est prévu pour le 16 février 2023 sur PS4 et Nintendo Switch.

Le rythme de Final Fantasy tout au long de la saga

Comme nous l’avons dit, Theatrhythm: Final Bar Line vous présente une bataille de rythmes pour les chansons de la saga Final Fantasy. Battez de puissants monstres sur les plateaux et choisissez l’un des 104 personnages disponibles. Square Enix promet qu’il « testera notre dextérité et notre rythme » alors que nous « nous immergerons dans la chanson ».

La compétence requise varie selon le type de joueur que vous êtes. Ils soulignent qu’il a été conçu « pour tout le monde », c’est-à-dire que vous pouvez configurer les commandes et la difficulté si vous préférez une expérience plus détendue. Il aura des fonctions multijoueurs localement et sur le réseau. Dans ce dernier, la société fait référence à des « multibattles », où vous pouvez interférer avec le rythme des rivaux tout en utilisant des compétences.

Le support post-lancement se concentrera sur l’expansion du catalogue de chansons grâce à des passes de combat. La Digital Deluxe Edition et la Premium Digital Deluxe Edition auront 27 chansons supplémentaires, tandis que dans les mois à venir nous verrons arriver des chansons d’autres sagas. Des marques telles que NieR, SaGa, Mana, TRhe World Ends with You, Octopath Traveler, Live a Live et « bien d’autres » auront leur espace payant. En fait, il y a déjà 3 passes de bataille confirmées qui sont incluses dans l’édition la plus chère (109,99 euros).

