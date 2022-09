Kirby’s Return to Dream Land Deluxe est le jeu Wii remanié sur Nintendo Switch

Tout d’abord, Super Mario, The Legend of Zelda et Metroid ont soufflé les bougies. C’est maintenant au tour d’un autre personnage emblématique de Nintendo : Kirby fête ses 30 ans et ceux de Kyoto l’ont célébré avec l’annonce de la relance d’un classique de la Wii (Kirby’s Adventure). Lors du Nintendo Direct, ils ont présenté la bande-annonce de Kirby’s Return Deam Land Deluxe.

Le jeu, pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs, est une aventure de plate-forme dans laquelle son protagoniste, la balle rose, devra copier les capacités de ses ennemis, balancer son épée et flotter pour survivre. Il sera disponible le 24 février 2023.

Pokémon n’est pas en reste : deux nouvelles livraisons en novembre

Pokémon Legends : Arceus et les remakes de Diamant et Perle sont encore très récents, mais Nintendo, Game Freak et The Pokémon Company n’ont pas arrêté la production de nouveaux opus de la saga. Pokémon Purple et Scarlet feront leurs débuts avec la neuvième génération de créatures dans une toute nouvelle région. Paldea s’inspire de de France, qui a alimenté des théories, dont celle d’un Pokémon basque.

Pokémon Scarlet et Purple seront disponibles à partir du 18 novembre. Quelques jours avant, le 4 du même mois, une édition spéciale et limitée de la Nintendo Switch OLED sera mise en vente, avec des tirages thématiques du nouveau travail Game Freak. Le quai est peint en blanc nacré et contraste avec les légendaires Koraidon et Miraidon. Derrière, on aperçoit le logo d’une Pokéball.

En ce qui concerne les contrôleurs Joy-Con, ils représentent l’Orange Academy et la Grape Academy, le lieu où commence l’aventure à Paldea. Le réalisateur Clavel chargera le protagoniste de réaliser un projet parascolaire, qui le conduira à affronter de grands défis, des gymnases et d’autres entraîneurs avides de gloire.