Resident Evil 2, 3, 7 et Village annoncés pour Nintendo Switch, mais ils sont Cloud Edition

Resident Evil Village verra enfin le jour sur Nintendo Switch. Cela a été confirmé par Capcom lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, le 13 septembre, bien qu’il le fasse en Cloud Edition et non en natif. Le lancement du jeu aura lieu le 28 octobre, mais ce ne sera pas le seul à sortir prochainement : Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 7 : Biohazard seront les prochains.

La mise à jour Winters de Resident Evil Village, qui inclut l’extension Shadow of Rose, sera également disponible sur Switch.

Metroid Prime 4, grand absent de Nintendo depuis son reboot

Nintendo travaille lentement et proprement sur Metroid Prime 4. Le jeu a été initialement annoncé en collaboration avec Bandai Namco. Cependant, les Japonais n’étaient pas satisfaits du résultat et ont décidé de ramener le développement chez eux. Retro Studios, le studio derrière tous les précédents Primes et Donkey Kong Country Returns, est en charge de la construction de ce projet.

Au fil de ces années, Retro Studios s’est réarmé et renforcé avec de nouveaux talents issus de vétérans, qui se sont positionnés à des postes clés. Et qu’en est-il de Metroid Prime 4 ? Depuis qu’ils ont montré le logo, il n’y a guère eu d’évolutions notables, au-delà du changement d’en-tête sur le compte Twitter officiel du studio britannique. Tout cela ne indique pas qu’il n’y a pas eu de nouvelles au sein de la saga.

En 2021, le 35e anniversaire de Samus Aran et de la saga Metroid a été célébré, ce qui a été célébré avec le lancement d’un nouveau titre développé par l’équipe espagnole Mercury Steam. Les autres créateurs de Castlevania: Lords of Shadow et Metroid: Samus Returns ont sorti Metroid: Dread sur Nintendo Switch. Chez Netcost, nous lui donnons une note de 9 sur 10 : jetez un œil à l’analyse ici.