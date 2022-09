Qui est Roshan, le mentor de Basim dans Assassin’s Creed Mirage ?

Même un voleur ordinaire peut devenir un membre éminent de l’ancienne Confrérie des Cachés, rebaptisée plus tard les Assassins. Basim Ibn Ishaq commence son voyage au sein de l’Ordre aux mains de Roshan, un assassin vétéran d’âge moyen qui assistera le protagoniste et influencera son évolution en tant que personnage. Jouée par l’actrice Shohreh Aghdashloo, de nombreux détails de son histoire restent encore dans l’ombre, mais la directrice narrative d’Assassin’s Creed Mirage, Sarah Beauliau, a donné à Netcost quelques informations sur le personnage.

Roshan, aux côtés de Basim du début à la fin du match

« Elle va être le mentor de Basim et vous la verrez très bientôt dans le jeu. C’est elle qui va intégrer Basim dans l’Ordre du Caché, elle va être avec le personnage jusqu’à la fin du titre ». Selon le directeur narratif, Roshan sera « un personnage très important », car il est l’un de ceux qui « influencent le plus » le développement et l’évolution du protagoniste. Il ne veut pas fournir plus de détails pour ne pas gâcher l’histoire, mais il dit que « ce sera crucial » pour la transformation de Basim.

« C’est une Assassine de 50 ans, nous voulions qu’elle soit une figure importante, quelqu’un qui soit respecté parmi les Cachés. Elle a été le meilleur modèle d’Assassin expérimenté », ajoute-t-il.

Assassin’s Creed Mirage ne sortira pas cette année et il n’y a pas encore de date précise, bien que sa sortie soit prévue pour 2023. Le jeu est construit comme une expérience plus condensée, surtout si on le compare avec des titres comme Odyssey ou Valhalla, grand monde ouvert Des RPG pleins d’activités et de points à explorer. Toujours en développement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Amazon Luna.