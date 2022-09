Que se passe-t-il dans le chapitre 4 des Anneaux de pouvoir ?

Nous continuons à apprendre tous les détails de The Rings of Power, l’une des séries du moment et qui a eu la meilleure première de l’histoire sur Amazon Prime Video, comme prévu. Et après le troisième épisode, la première la plus récente, de nombreuses questions se posent aux fans, qui peuvent déjà voir l’aperçu de ce qui sera le quatrième chapitre sur la plateforme. Voyons ce qui nous attend cette semaine prochaine dans la série, avertissant évidemment qu’il y aura des spoilers pour ceux qui ne sont pas à jour.

Que va-t-il se passer dans le quatrième épisode ? Attention : spoilers

Comme nous l’avons déjà dit, et en supplément sur la plate-forme elle-même, sur Amazon Prime, vous pouvez entrevoir un aperçu du quatrième épisode de The Rings of Power, qui sortira dans les premières heures du jeudi au vendredi à 6h00. D’Amazon, ils ne veulent pas montrer de spoilers dans l’épisode lui-même, ils proposent donc ces avancées indépendamment à tous ceux qui souhaitent les voir.

Après la nouvelle intrigue découverte dans le troisième chapitre, dans le quatrième nous verrons le retour souhaité des nains, bien qu’ils ne soient absents que depuis un épisode. « Nous faisons beaucoup de progrès dans l’ancienne mine », dit Durin, une phrase qui rappelle La Communauté de l’Anneau – le premier des films de Peter Jackson – avec la confrontation entre Gandalf et les Balrog comme moment vedette. Et c’est que Saroumane prévenait déjà : « Les nains ont creusé avec une grande ambition, et très profondément. Vous savez ce qu’ils ont réveillé dans les Ténèbres de Khazad-dûm. L’Ombre et la Flamme… ».

En attendant, il faut espérer que des étincelles jaillissent également dans l’affrontement entre l’elfe Arondir et le maléfique Adar, dont nous avons parlé en profondeur il y a quelques jours. Bien qu’il soit complètement flou, il est plus qu’évident qu’il s’agit du chef des orcs. Nous serons également attentifs, bien sûr, à Galadriel, qui demande la liberté pour son peuple devant la reine de Númenor.

Comme nous l’avons déjà dit, ce quatrième épisode sera diffusé vendredi prochain à 6h00.