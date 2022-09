Ubisoft va augmenter le prix de ses jeux triple A, mais Assassin’s Creed Mirage s’en débarrasse

Skull and Bones sera le premier jeu vidéo à gros budget d’Ubisoft dont le prix augmentera. Cela a été reconnu par Yves Guillemot, PDG de la société, dans des déclarations à Axios Gaming. Cet ajustement a déjà été appliqué par d’autres grandes entreprises, qui vendent leurs nouveautés à 79,99 euros au lieu des 69,99 euros habituels de la dernière génération. Étant une expérience plus contenue, Assassin’s Creed Mirage – qui sort également sur PS4 et Xbox One – coûtera 59,99 euros.

« Certains des jeux auront le même prix que nos concurrents. Le gros triple A coûtera 70 dollars », ce qui en Europe se traduit par 80 euros. Le principal actionnaire et fondateur d’Ubisoft a également évoqué le fort investissement de Tencent dans l’entreprise. Selon ses propres termes, l’acquisition complète n’est pas totalement exclue, mais « la priorité est de rester indépendant ».

Skull and Bones, un jeu de pirates attendu depuis longtemps

Ubisoft Singapour est le studio à l’origine de Skull and Bones, un jeu développé par les créateurs d’Assassin’s Creed IV qui emprunte l’une des principales mécaniques du titre de l’assassin, les batailles navales. Avec cette base, les développeurs ont construit un jeu clairement axé sur le multijoueur, bien qu’il contienne certains éléments à apprécier seul. Retardé encore et encore, son développement a été relancé, mais il a déjà une date de sortie pour Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC : ce sera le 8 novembre prochain.

Assassin’s Creed Mirage, le nouveau jeu vidéo avec Basim (l’un des personnages de Valhalla) vient d’être dévoilé chez Ubisoft Forward. Le titre est prévu pour 2023 et sortira sur les consoles de génération précédente et nouvelle, ainsi que sur PC et Amazon Luna. Une version pour Google Stadia, qui avait reçu plusieurs livraisons à ce jour, est exclue.

