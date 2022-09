Obtenez des récompenses gratuites pour CoD Modern Warfare 2 en jouant à la bêta publique

Call of Duty: Modern Warfare 2 vous permettra d’obtenir gratuitement du contenu exclusif pour la version finale via sa version bêta publique. Ceux qui participeront au test débloqueront deux plans d’armes, un skin d’opérateur et d’autres produits skins simplement en montant de niveau. Nous vous disons ce qu’ils sont.

Toutes les récompenses gratuites pour avoir joué à la bêta publique de Call of Duty: Modern Warfare 2

Niveau 2 : Emblème animé « Smashed It »

Niveau 4 : Charme « Bouclez-vous »

Niveau 6 : Carte de visite animée « Réussite du test »

Niveau 10 : Autocollant « Operation First Blood »

Niveau 15 : Plan d’arme « à impact latéral »

Niveau 18 : skin d’opérateur « Collision »

Niveau 19 : Vinyle « sans compétition »

Niveau 21 : autocollant « La sécurité d’abord »

Rang 26 : skin de véhicule « Floor It »

Niveau 30 : Plan d’arme « Frontal Impact »

Date et plateformes de la bêta publique de Call of Duty: Modern Warfare 2

La bêta publique de Call of Duty: Modern Warfare 2 se déroulera en deux vagues au cours des deux prochains week-ends. Entre le 16 et le 20 septembre, il donnera rendez-vous exclusif pour PS5 et PS4 ; les deux premiers jours seront en accès anticipé parmi ceux qui le réservent ; le reste des jours sera en libre accès.

D’autre part, du 22 au 26 septembre, le reste des systèmes sera ajouté avec PlayStation, c’est-à-dire Xbox et PC. Même structure que ci-dessus : les premiers jours en accès anticipé et le reste ouvert à tous. Le seul changement aura lieu les 22 et 23 septembre sur PlayStation, où il n’y aura pas de conditions d’accès.

La bêta aura la fonction de cross-play activée comme dans la saga depuis la publication de Call of Duty : Modern Warfare en 2019. Nous aurons accès à un catalogue de contenu limité, y compris la nouvelle version de l’armurier, le changement prévu du système de personnalisation.

Source : Blog Call of Duty