343 Industries (Halo) restructure l’équipe dirigeante après le départ de Bonnie Ross

343 Industries a procédé à une restructuration majeure de son équipe de direction après avoir confirmé le départ définitif de Bonnie Ross. Après plus de 15 ans depuis qu’elle a fondé l’étude, la vétéran se réfère aux problèmes médicaux familiaux comme le déclencheur qui l’a amenée à prendre la décision.

« Alors que j’espérais rester sur Halo jusqu’à ce que nous publiions la mise à jour d’hiver, je vous fais savoir que je quitte le 343 et que je m’occupe d’un problème médical familial », commence Ross dans un message publié sur les réseaux sociaux. «Je suis incroyablement fier de tout le travail accompli chez 343 Industries sur Halo Infinite, la Master Chief Collection, la série télévisée Halo et bien plus encore. Ce fut un honneur de servir aux côtés de l’équipe au cours des 15 dernières années et de faire partie de l’univers que j’aime. »

Ross conclut en remerciant la communauté Halo pour « tout le support que nous avons reçu ». « L’avenir de Halo est brillant. J’ai hâte que vous fassiez l’expérience de ce que nous vous réservons. »

Voici la nouvelle équipe de direction de 343 Industries

Le rôle de leadership précédemment occupé par Bonnie Ross a été redéployé dans trois postes différents. Pierre Hintze, responsable de production de l’équipe, prendra désormais la tête de 343 Industries. Il sera accompagné de Bryan Koski, qui sera directeur général de la franchise, et d’Elizabeth Van Wyck, qui fera de même en tant que superviseur des affaires et des opérations.

De gauche à droite : Pierre Hintze, Bryan Koski et Elizabeth Van Wyck.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire de Hintze avec l’équipe, il est la principale raison pour laquelle Master Chief’s Collection a changé de registre après les premières années de son lancement controversé. Depuis 2018, il a dirigé le support, à la fois la mise à jour Xbox One X 4K et l’amélioration ultérieure sur Xbox Series X|S, du nouveau système de progression en tant que service qui a fait ses débuts en décembre 2019. L’excellent état dans lequel la compilation est en grande partie due à sa direction.

