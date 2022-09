Spock, Hatsune Miko et Xenomorph se démarquent dans la saison 2 de Fall Guys

Fall Guys dévoile le contenu initial de sa saison 2 : Satellite Trip. Dès le 15 septembre prochain, vous pourrez profiter des nouveautés d’un cadre de contenu thématique dédié à l’espace extra-atmosphérique. Ceux-ci incluent l’événement de lancement, huit nouveaux tests et la passe de combat tant attendue.

Ce sera l’événement de lancement de la saison 2 de Fall Guys

Pendant la période de lancement, vous pourrez profiter de l’événement ‘3, 2, 1 : vers l’espace !’, qui célébrera les nouvelles manches avec un programme de récompenses spéciales dont nous vous parlons ci-dessous :

200 points : Surnom Space Bean

300 points : 200 éloges

500 points : Programme spatial de la plaque signalétique

800 points : écussons de mission estampillés

1000 points : sac à dos de diffusion par satellite

Parmi les tests inédits, Colophon sur la pointe des pieds se démarque, dans lequel quatre équipes doivent se diriger vers le but sur des ponts invisibles. Si vous trébuchez, vous tomberez à travers le cosmos, alors la chance se mêle un peu à l’instinct. Un autre, baptisé Heroes of the Hyperdrive, suit la ligne déjà vue dans l’original : une plate-forme unique sur laquelle sont dirigés les obstacles à sauter. Le changement réside dans les boosters qui se trouvent dans les obstacles, et c’est qu’il ne vaut pas seulement la peine de sauter au bon moment, mais au bon endroit.

Si on parle du battle pass, on retrouve trois noms propres : Spock, Hatsune Miku et l’Alien Xenomorph. Les trois costumes sont les protagonistes des plus de 100 niveaux à débloquer ; Comme toujours, il y aura une piste gratuite accompagnant les récompenses pour ceux qui choisissent de l’acheter.

« En plus de nouveaux événements, d’obstacles et bien plus encore, nous avons également inclus plus d’améliorations, de corrections et de nouvelles fonctionnalités que d’étoiles dans le ciel… », explique Mediatonic sur son site officiel. Ils soulignent qu’ils ont préparé « d’autres spectacles spatiaux » qu’ils annonceront prochainement.

Rappelons que Fall Guys est disponible en format free to play sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

La Source: Les gars de l’automne