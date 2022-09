Bleach: The Thousand Year Blood War confirme sa date de sortie et le nombre d’épisodes

Nous avons déjà une date pour le retour d’Ichigo Kurosaki. Le shinigami remplaçant reviendra dans nos vies le 10 octobre 2022, comme l’a confirmé Viz Media, le responsable de l’anime, qui a également laissé tomber qu’il arrivera en 4 lots ou saisons. Chacun comportera entre 10 et 14 épisodes, diffusés chaque semaine pendant 3 ou 4 semaines. C’est-à-dire que Bleach : The Thousand Year Blood War ne sera pas la fleur d’un mois, mais est là pour rester. La série comptera de 40 à 52 chapitres et se déroulera jusqu’en 2023, qui sait mais 2024 (cela dépendra de la pause entre chaque lot).

Que raconte Bleach : La guerre sanglante de mille ans ?

50 épisodes pour adapter les 218 derniers chapitres du manga de Tite Kubo (de 480 à 698), qui sont ceux couverts par l’arc qui donne son nom à la série, Thousand-Year Blood War. C’était si douloureux que vous l’avez peut-être oublié, mais l’anime a dit au revoir en mars 2012 sans adapter ladite intrigue. A cette époque, il laissait les fans avec une main devant et l’autre derrière, s’annulant du jour au lendemain et laissant inachevée l’histoire de Kurosaki, Kuchiki et compagnie.

Bleach a l’intention de se racheter de ce qui s’est passé en revenant avec sa version bankai. Le nouvel anime n’aura aucune censure et devrait introduire d’importantes nouveautés dans l’intrigue et les personnages. Parce que même si la principale menace sera le sternritter, le quincy qui compose Wandenreich, dans les vidéos de nombreux ennemis inédits apparaissent et de nombreux visages qui, bien que familiers, ont maintenant un nouveau design, comme c’est le cas des capitaines de la Society of Souls .

Quels changements apporte Bleach: Thousand-Year Blood War ?

Lorsque Tite Kubo a mis fin au manga Bleach en 2016, beaucoup se sont plaints de sa fin abrupte et le mangaka lui-même s’est excusé et a avoué qu’il n’en pouvait plus. Il avait des douleurs à l’épaule et plusieurs tendons déchirés à cause des horaires infernaux auxquels il avait été soumis pendant quinze ans, aussi longtemps que Bleach avait duré. L’artiste a passé des journées entières prostrée au lit à cause de la douleur et avait besoin de mettre l’histoire de côté.

Kubo a averti que Thousand-Year Blood War prendra son temps et répondra aux questions auxquelles le manga ne pouvait pas répondre. Il a travaillé en étroite collaboration avec les créateurs afin qu’il ne s’agisse pas d’une adaptation telle quelle, mais plutôt de résoudre plusieurs lacunes du scénario. L’un d’eux, par exemple, est celui qui a décidé que Rukia serait l’une des cibles de la première invasion de quincy. Nous verrons combien de détails il est capable de régler et s’ils parviennent à rejeter l’un des shonen les plus importants du 21e siècle comme il le mérite.