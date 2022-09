Le protocole Callisto aura 4 ans de DLC et de contenu téléchargeable

Le directeur de la technologie (ou CTO) de Striking Distance Studios, Mark James, a confirmé les plans futurs du développeur avec The Callisto Protocol. L’équipe espère non seulement faire plusieurs suites, mais elle prévoit également quatre ans de support et de contenu téléchargeable pour le premier opus. Plus précisément, ce sont les mots de James dans une interview pour les autres TrueTrophies :

« Nous voyons The Callisto Protocol comme un jeu de service et investirons dans le DLC. Nous prévoyons quatre ans de support après le lancement. Nous avons créé un monde extensible, un monde qui cache différentes histoires que nous pourrions raconter via du contenu téléchargeable (DLC) ou choses similaires. Nous l’avons laissé ouvert », a expliqué le CTO. Interrogé sur ces « choses similaires », James a ajouté qu’ils n’avaient pas exclu « de nouveaux modes de jeu inspirés d’autres horreurs de survie ».

Le pass saisonnier du protocole Callisto

La nouvelle ne surprendra pas ceux qui connaissent les origines de The Callisto Protocol, puisque le jeu est né comme une extension de PUBG, père et porte-drapeau du genre battle royale, l’un des plus hauts représentants des jeux de service. Actuellement, il n’a aucun lien avec son univers (malgré le fait qu’il y aura plusieurs Easter-eggs rappelant ces débuts), mais il semble que la philosophie de travail ait été similaire : créer un produit qui survit dans le temps et continue de se développer dans le futur. De plus, l’édition numérique de luxe du protocole Callisto a déjà mis en garde contre le problème. Parmi son contenu figurait un abonnement de saison qui prévoyait des extensions et des DLC.

Nous verrons à quel point The Callisto Protocol est ouvert et complet à son arrivée le 2 décembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Pour le moment, les choses se présentent bien, car la bataille sanglante avec Dead Space semble avoir été gagnée haut la main. Contrairement à celui-là (développé par les mêmes personnes, d’où la comparaison), le jeu sera +18. Plus brut, sanglant et terrifiant que jamais.

