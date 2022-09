Le remake d’Assassin’s Creed n’existe pas, selon Ubisoft

Ces derniers jours, la rumeur selon laquelle Ubisoft serait plongé dans le développement d’un remake d’Assassin’s Creed a retenti fort, une information que l’entreprise française a catégoriquement démentie dans plusieurs médias. Selon les développeurs, l’équipe se concentre entièrement sur Assassin’s Creed Mirage, le prochain opus de la saga.

L’existence du remake a été démentie par le producteur exécutif Mac-Alexis Côte dans des déclarations à Axios Gaming, ainsi que Jean-Luc Sala, directeur artistique d’Assassin’s Creed Mirage, à Eurogamer : « Ce n’est pas ce que nous faisons, je suis entièrement dédié à Mirage et je peux confirmer que nous ne concevons pas un remake d’Assassin’s Creed 1 », a réitéré Sala.

Assassin’s Creed Mirage, un retour aux sources

Ubisoft Bordeaux a développé Assassin’s Creed Mirage comme une sorte d’hommage au classique, mais cela ne indique pas qu’ils vont sortir une version remaniée du premier opus. Cet épisode mettant en vedette Basim, le personnage original de Valhalla, revient au Moyen-Orient à une époque où les Assassins étaient encore l’Ordre caché. Le personnage vivra une aventure dans le Badgad du IXe siècle, une ville totalement détruite cinq siècles plus tard.

Assassin’s Creed Mirage a été conçu comme une expérience plus condensée, un produit fermé et plus linéaire qui s’éloignera des grands mondes ouverts d’Origins, Odyssey et Valhalla. Environ 20 heures de jeu dans lesquelles parkour, assassins et furtivité seront les principaux protagonistes. Basim commencera son voyage en tant que voleur et finira par rejoindre l’Ordre. Au fil des années, il va améliorer ses compétences et compléter son évolution jusqu’à ce qu’il reçoive le grade de Maître Assassin.

Le jeu sera mis en vente en 2023 sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Amazon Luna.

Source | Eurogamer