Nouveaux chapitres de mangas et premières d’animes (du 12 au 19 septembre) : Chainsaw Man, One Piece…

Rare semaine d’actualité dans le monde du manga et de l’anime. Bien qu’octobre soit très chargé (Spy x Family, Bleach sont de retour et il y a même une date de sortie pour l’anime Chainsaw Man), il semblerait que septembre boite et nous incite à revoir les choses de notre bibliothèque plus qu’à lire quoi que ce soit de nouveau. Par curiosité, cette semaine One Piece est retardé d’un jour, donc au lieu de sortir le dimanche, comme d’habitude, il sortira le lundi (il ne fait donc pas partie de cette liste, bien que techniquement il n’y ait pas de pause). Mais sortons du pétrin et passons en revue toutes les premières, chapitres et épisodes du monde shonen qui arrivent entre le 12 et le 19 septembre.

Chainsaw Man partie 2 chapitre 104

Chapitre 104 du manga Chainsaw Man

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 13 septembre à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 73

Chapitre 73 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 12 septembre à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 20 de la toxine du mariage

Chapitre 20 du manga Marriagetoxin

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 13 septembre à 17h00 (heure locale française)

Aoashi épisode 23

Boruto : Naruto Next Generations épisode 267

Boruto Épisode 267

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 18 septembre à 11h00 (heure locale française)

Kingdom #4 épisode 24

Kingdom anime saison 4 épisode 24

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sortira le dimanche 18 septembre au Japon.

One Piece épisode 1033