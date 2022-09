Qui est Adar, le méchant des Anneaux de Pouvoir ?

Au fil des semaines, les fans du travail de Tolkien voient comment la quantité d’informations que nous recevons à travers chaque épisode du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, la nouvelle série à succès d’Amazon Prime Video, augmente. Et l’un des thèmes du moment porte sur la figure d’Adar, un personnage maléfique qui est évoqué dans le troisième chapitre. Nous sommes sûrs qu’il ne tardera pas à apparaître et qu’il aura probablement une sale gueule, mais qui est-il et quelle est son origine ?

Orques dans Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Adar, le chef des orcs

Dans le troisième épisode du Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir, les orcs semblent vénérer un inconnu, pour l’instant, nommé Adar. Il n’est pas surprenant qu’il le fasse, puisqu’il n’est ni plus ni moins que son chef, quelque chose comme le patriarche des Southlands. Par curiosité, en sindarin, la langue la plus courante chez les elfes, la signification d’Adar est « Père ».

Comme vous le savez bien, l’origine des orcs est incertaine et fait régulièrement l’objet de débats, car de nombreuses théories et légendes se répandent dans l’univers de Tolkien. Parmi tous, le plus répandu dans Le Silmarillion est qu’ils ont été créés à la suite de la corruption de Melkor/Morgoth, mélangeant des gènes d’humains et d’elfes. Nous découvrirons bientôt quelle relation il entretient avec cet énigmatique méchant.

Adar, joué par l’acteur Joseph Mawle (Game of Thrones), cherche désespérément un talisman mystérieux qui jouera sûrement un rôle fondamental dans l’avenir de l’histoire. Il faudra attendre un peu pour lui mettre un visage. Dans quelques jours seulement l’épisode 4 sera disponible, et dans ce lien vous avez la date de sortie de tous les autres.