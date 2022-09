Premier regard sur Jude Law dans Skeleton Crew, le Star Wars Stranger Things

La célébration de Star Wars a servi à confirmer officiellement l’un des projets précédemment divulgués. Skeleton Crew est une série qui a été comparée à Stranger Things et mettra en vedette l’acteur Jude Law. On sait peu de choses sur l’intrigue elle-même, mais Lucasfilm a distribué la première image, qui montre le personnage principal en gros plan.

Ce qui a été révélé, c’est que le Skeleton Crew suivra l’histoire de divers enfants essayant de rentrer chez eux. Grammar Rodeo, nom de code du projet, se déroule après Return of the Jedi, c’est-à-dire en même temps que The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Ahsoka. Toute cette histoire sera-t-elle liée aux intrigues de ces séries? Il n’a pas encore été dit s’il s’agira ou non d’un spin-off de l’aventure Mandalorian.

Dave Filoni, producteur exécutif de Skeleton Crew, a assuré que la série est « aussi enfantine que The Clone Wars », ce qui laisse penser que les adultes vont aussi en profiter. Sa première est prévue pour 2023, mais ils n’ont pas encore révélé de date plus précise. Jon Favreau, Christopher Ford et Jon Watts partageront avec Filoni le rôle de producteurs exécutifs.

Photo: Jamie Jirak (bande dessinée)

Star Wars en 2022 et 2023

Le calendrier Star Wars est gros de produits pour 2022 et 2023. Après Le The Book Of Boba Fett et Obi-Wan Kenobi, qui a achevé sa diffusion cette année, ce sera au tour d’Andor, le prequel de Rogue One. les trois premiers épisodes seront disponibles, tandis que le reste sera distribué chaque semaine. Près d’un mois plus tard, le 26 octobre, l’anthologie de courts métrages Tales of the Jedi fera ses débuts, avec le comte Dooku, Ahsoka Tano et d’autres personnages de l’univers Star Wars.

Et qu’est-ce qui est prévu pour 2023 ? Le 4 janvier, la deuxième saison de La Remesa Mala ; en février, The Mandalorian saison 3 ; plus tard Ahsoka, Young Jedi Adventures et Skeleton Crew.

Source | guerres des étoiles