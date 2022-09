Avatar : Le sens de l’eau découvre un concept art sensationnel avec une nouvelle créature

L’événement D23 Expo 2022 est devenu le cadre idéal pour Disney pour présenter bon nombre de ses projets à venir, tant les siens que ceux appartenant à d’autres franchises, dont Marvel ou Star Wars, ainsi que des productions faisant partie de la Fox récemment acquise. c’est précisément cette société de production qui est chargée de faire de la suite tant attendue d’Avatar une réalité avec Avatar : le sens de l’eau, un film qui sortira en salles en décembre 2022. Et nous avons déjà de nouveaux concepts artistiques sortis au événement Disney et que vous pouvez voir ci-dessous.

Avatar 2 est vu dans une nouvelle image

Et c’est que comme nous l’avons déjà vu dans la première bande-annonce d’Avatar : Le sens de l’eau, cette suite concentrera une grande partie de l’action sur les vastes océans de Pandora. A tel point que l’ex-marine Jake Sully, désormais totalement converti en Na’vi après la fin du premier volet, ainsi que sa bien-aimée Neytiri et le reste de sa famille, devront faire face à des affrontements avec d’autres autres tribus. tandis que la menace humaine croissante plane sur votre planète. Et la bonne preuve en est ce nouvel art conceptuel du film.

Ainsi, le producteur John Landau, avançait déjà récemment que dans Avatar : Le sens de l’eau nous ferait voir plusieurs créatures marines jamais vues auparavant, comme le tulkun (semblable aux baleines) ou le skimwing (gros poisson volant). Bien que les animaux vedettes de cette nouvelle image soient les ilu, des créatures souriantes qui sont l’équivalent du direhorse, le « cheval » du premier volet en version aquatique, et que les Na’vi chevauchent pour se déplacer au fond de la océan à grande vitesse.

Avatar: Sense of Water présente un casting avec des noms comme Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang et Sigourney Weaver. Qui présente également plusieurs nouveaux visages, dont Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Cliff Curtis et Kate Winslet. Sortie en salle le 16 décembre 2022.

