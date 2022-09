Quand commence la saison 4 de Fortnite ? dates et heures

La saison 4 du chapitre 3 de Fortnite commence sous peu. Dans cette news nous vous donnons la réponse à une question assez récurrente ces temps-ci : quand commence la nouvelle saison de Fortnite ? On vous dit aussi tout ce qu’on sait sur la saison 4 de Fortnite :

Quand commence la saison 4 de Fortnite Chapter 3 ?

Epic Games a déjà donné les premières informations officielles concernant le début de la saison 4 de Fortnite Chapter 3 : le dimanche 18 septembre 2022. Nous devrons mettre à jour le jeu avec le patch 22.00, qui est celui qui marque le début de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite. La saison 3 de Fortnite se termine juste un jour plus tôt, le samedi 17. Nous mettrons à jour cette section de cette actualité lorsque nous connaîtrons les heures précises.

Fortnite Season 4: Paradise commence le dimanche 18 septembre 2022

Teasers de Fortnite Saison 4 : Paradis

Comme d’habitude, la première image officielle de la saison 4 de Fortnite a été divulguée grâce au Nintendo Switch eShop. Il s’agit de la main de The Paradigm, absorbée par une masse violette.

Il s’agit de la première image officielle de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite, divulguée sur le Switch eShop

Pourquoi cela arrive-t-il? Très simple; dans Good Wave Missions Part 9 (disponible à partir du 13/09/2022), il est révélé que tous les membres des Seven disparaissent consommés par la même masse violette.

Le 09/09/2022, les premiers teasers de la saison 4 de Fortnite ont été divulgués et son nom a été confirmé : Paradise. Ce sont des « spots publicitaires » dans lesquels quelque chose ne va pas avec le produit à promouvoir, dans lesquels une masse violette finit par consommer quelque chose.

Nous avons également pu apprendre grâce à la chaîne Telegram FortniteNews l’existence de plusieurs tweets programmés dans le compte officiel Fortnite mais non publiés, avec des messages aussi inquiétants et menaçants que « Chrome consommera tout. Chrome sera tout ».

« Chrome » serait le méchant que nous avons vu dans la bande-annonce de présentation de la saison 3 de Fortnite, regardant de manière inquiétante l’arbre de la réalité.

Un nouveau méchant menace la paix

Pour l’instant, nous ne savons rien d’autre, et nous insistons : nous devons être patients et attendre les informations et communications officielles d’Epic concernant ce qui se passe avec la nouvelle saison de Fortnite.

Comme toujours, dans notre guide Fortnite, nous vous expliquons comment terminer toutes les missions pour monter de niveau et déverrouiller tout le contenu Battle Pass à temps.

Sources : Epic Games, Telegram/FortniteNews, TikTok/Fortnite