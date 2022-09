Voici à quoi ressemble Le Seigneur des Anneaux : Heroes of Middle-Earth, le nouveau jeu mobile d’EA

La Terre du Milieu revient dans les jeux vidéo grâce à Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu, un nouveau titre développé par Electronic Arts pour les appareils mobiles iOS et Android. Gamespot a partagé de nouveaux détails, tandis que certains gameplays d’un test aux Philippines ont été divulgués.

Une bague qui change l’histoire

Comme l’a révélé le réalisateur Chris Salazar à Gamespot, les joueurs se battront avec les protagonistes du Seigneur des Anneaux dans une bataille du bien contre le mal. Un nouvel anneau a été trouvé, un artefact capable de réécrire l’histoire et de façonner d’autres ramifications que celle officielle. D’autre part, son système de jeu est basé sur la stratégie au tour par tour, ce qui permet de gérer des unités sur le champ de bataille avec des personnages comme Gandalf, Arwen ou Sauron.

« Nous sommes extrêmement ravis de nous associer à The Saul Zaentz Company et Middle-earth Enterprises sur cette nouvelle génération de RPG mobiles », a déclaré Malachi Boyle, vice-président des RPG mobiles chez EA, dans le communiqué.

« L’équipe est pleine de fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et chaque jour, ils unissent leur immense passion et leur talent pour offrir une expérience authentique aux joueurs. La combinaison de graphismes haute fidélité, de cinématiques animées et d’art raffiné plongera les fans de la Terre du Milieu dans la fantaisie où ils pourront affronter leurs personnages préférés. »

En plus de Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu, Daedalic Entertainment prépare un autre titre basé sur l’œuvre de JRR Tolkien. Voici Le Seigneur des Anneaux : Gollum, une aventure à la troisième personne dans laquelle le sournois Sméagol devra fuir le Mordor et utiliser toutes ses ressources pour survivre. Le jeu se concentre sur la furtivité et offrira différentes options de dialogue, même entre Gollum lui-même.

Source | lieu de jeu