Ce sont toutes les éditions d’Assassin’s Creed Mirage : prix et contenu

Basim est le protagoniste d’Assassin’s Creed Mirage, le nouveau jeu vidéo de la saga des assassins. Entièrement dévoilé lors du passé Ubisoft Forward, le retour de ce personnage que nous avons rencontré au Valhalla nous amènera à explorer son passé dans le Bagdad du IXe siècle. A cette occasion, le studio a opté pour une structure jouable plus linéaire et basée sur la narration, il suivra donc le chemin des classiques et non des RPG les plus récents. Quelles sont vos éditions ?

Ubisoft a préparé trois éditions différentes, parmi lesquelles l’édition collector se démarque. En plus du jeu, il est livré avec une figurine Basim « de haute qualité », un steekbook, et plus encore. Ci-dessous, nous vous montrons tout le contenu et le prix de chacune des éditions.

Assassin’s Creed Mirage Edition Collector.

Assassin’s Creed Mirage Standard Edition (prix : 49,99 euros)

Inclut le jeu complet

Incitation à la précommande : Quête bonus des quarante voleurs

Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition (prix : 59,99 euros)

Pack Deluxe (tenue inspirée de Prince of Persia, skins d’aigle, monture, etc.)

Assassin’s Creed Mirage Edition Collector (prix : 149,99 euros)

Pack Deluxe (tenue inspirée de Prince of Persia, skins d’aigle, monture, etc.)

Figurine Basim de haute qualité

Réplique de broche Basim

Un Steelbook exclusif choisi par les fans et plus

Assassin’s Creed Mirage sera mis en vente en 2023 sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Amazon Luna, mais le titre peut déjà être réservé pour obtenir la mission supplémentaire The Forty Thieves. Au-delà de ce jeu vidéo, Ubisoft dessine l’avenir avec trois titres à l’horizon : Codename Red, Codename Hexe et Codename Jade. Vous pouvez lire toutes les informations à ce sujet dans cette news.

