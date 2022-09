Assassin’s Creed Mirage rejette l’histoire dans le présent et minimise la présence de la mythologie

Depuis Assassin’s Creed Origins, la mythologie a pris un rôle croissant, au point que dans certains épisodes, les joueurs ont même pu contrôler des dieux comme Odin. Cependant, Assassin’s Creed Mirage, le nouvel opus de la saga, sera plus attaché au terrestre et aux histoires du passé. S’adressant à Netcost, la directrice narrative Sarah Beaulieu a confirmé qu’il y aura moins d’éléments mythologiques. Nous ne vivrons pas non plus une aventure parallèle dans le présent.

« Au début du jeu », un anonyme « entrera dans l’Animus » – la machine qui permet de visualiser les événements du passé – et revivre les expériences de Basim au 9ème siècle après JC, environ 20 ans avant l’aventure d’Eivor dans Assassin’s Creed Valhalla. De son passage en tant que voleur grossier à son passage dans la Confrérie, le protagoniste maîtrisera les compétences de l’Ordre du Caché pour détruire ses ennemis. Basim est « l’objectif principal », donc « non, il n’y a pas d’histoire du présent ».

Hanté par des visions, l’un des seuls éléments mythologiques apparaît à la fin de la bande-annonce officielle, lorsque Basim interagit avec une étrange créature, un Génie. « C’est le seul élément mythologique que nous ayons », a admis Beaulieu. Cependant, c’est quelque chose qui est « étroitement lié à ce que vit Basim dans ces visions cauchemardesques qu’il éprouve ». Pour le reste, il faudra voir si Ubisoft développe non pas la mythologie liée à la culture arabe, mais celle construite spécifiquement pour la saga. Quel sera le rôle de l’Isu dans Mirage ? Cela reste à voir.

En vente en 2023 pour consoles et PC

Assassin’s Creed Mirage a été officialisé avant Ubisoft Forward, bien que le projet ait déjà fait l’objet de fuites dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le titre, qui sera commercialisé en 2023 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S, PC et Google Stadia, est le premier de plusieurs produits en cours de production.

Mirage ne fera pas partie du projet Infinity, la plateforme qui regroupera tous les futurs jeux. Plus tard, ils ont même l’intention d’intégrer certains éléments multijoueurs, mais tout cela est encore à l’étude, comme l’ont révélé les développeurs lors de la diffusion Ubisoft Forward.