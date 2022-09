Lamar Johnson est clair : l’adaptation est difficile, mais The Last of Us sur HBO va plaire à de nombreux fans du jeu

Si vous faites partie de ceux qui aiment les meilleures séries et films, félicitations, car vous vivez un moment formidable pour votre passe-temps préféré. House of the Dragon, She-Hulk : She-Hulk Lawyer et Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir font partie des séries du moment, et l’avenir s’annonce pas mal du tout. D’un côté, la saison 3 de The Mandalorian pointe vers les premières mesures de 2023, année où il y a une adaptation que nous avons tous à notre agenda : The Last of Us sur HBO.

Comme vous le savez bien, adapter un jeu vidéo au grand écran n’est pas franchement facile, ce qui est parfois affirmé par les acteurs et réalisateurs eux-mêmes, comme c’est le cas de Lamar Johnson, qui incarnera Henry dans The Last of Us. L’acteur estime que malgré la difficulté, l’équipe sera très respectueuse du jeu Naughty Dog, et il est clair que « les fans vont adorer la série ».

Le remake pour PS5, maintenant disponible

The Last of Us: Part 1 est arrivé exclusivement sur PS5 le 2 septembre. Une reconstruction visuelle et jouable du titre PS3 qui apporte d’importants changements et améliorations dans les animations, les options et, bien sûr, une section graphique impressionnante. « L’apocalypse de Naughty Dog vous saisit et la relation entre Joel et Ellie vous excite à nouveau. Arrêtez d’attendre et commencez à profiter. Parce que The Last of Us a toujours eu tellement d’arguments pour tomber amoureux qu’il est difficile de mettre un visage dessus. Et c’est sans aucun doute sa meilleure version à ce jour. Le plus excitant, raffiné et spectaculaire », disons-nous dans notre analyse.

Pour en revenir à la série The Last of Us sur HBO, il n’y a pas de date de sortie confirmée, au-delà de la confirmation que nous la verrons en 2023. Dans ce lien, vous pouvez profiter de la première bande-annonce et comparer certains de ses moments avec ceux de la jeu d’origine.

