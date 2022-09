Tous les types de Temtem, vulnérabilités et résistances élémentaires

Dès qu’on se lance dans un jeu comme celui-ci, qu’on explore et qu’on capture notre premier Temtem, on sait tous qu’un monstre de type Eau est très efficace contre un monstre de type Feu. Cependant, dans le titre Crema Games, nous devons oublier certaines choses que nous avons tous apprises après tant d’années à profiter de Pokémon. Maintenant que le jeu est disponible dans sa version finale, il est temps d’étudier tous les types et leur fonctionnement.

Types de Temtem et fonctionnement du STAB

Ci-dessous, nous vous proposons la liste complète des Temtem dans le jeu, ainsi que les vulnérabilités et les résistances qu’ils ont contre les autres. Comme vous pouvez le constater, il existe certains types de Pokémon hérités, mais il en existe également des exclusifs et il est essentiel de savoir comment chacun fonctionne. De plus, nous vous rappelons qu’il y a aussi STAB ici, ou ce qui revient au même : un indice de dégâts plus ou moins important soumis au Temtem qui utilise des mouvements d’un certain type.

A titre d’exemple, une attaque d’eau aura des dégâts doublés (x2) contre un Temtem de type Feu, mais si l’utilisateur qui l’exécute est de type Eau, les conditions seront réunies pour que sa puissance soit encore plus importante (x4). Ceci s’applique également aux types doubles; Si un monstre présente deux types différents, mais que les deux sont vulnérables à un certain élément, il subira des dégâts quadruples lorsqu’il sera touché.

Ce que vous devez également savoir, c’est que dans le cas où un Temtem effectue une attaque inefficace, les dégâts seront réduits de moitié (x0,5). Mais aussi, s’il s’avère inefficace contre les deux types de Dual Temtem, comme un mouvement Feu contre un monstre de type Eau et Terre, son effet sera encore moindre (x0,25). Quoi qu’il en soit, les coups considérés comme neutres (pas de bonus positif ou négatif) ont un multiplicateur x1 fixe.

Tableau des types avec vulnérabilités et résistances

Vous avez ici tous les différents types de Temtem, classés de haut en bas et accompagnés d’un tableau complet qui vous aidera à comprendre lesquels sont efficaces contre les autres.

Neutre

Feu

Eau

La nature

Électrique

Terrain

Mental

Vent

Numérique

Mêlée

Cristal

Toxique

Temtem est disponible sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Dans Netcost, nous avons déjà ajouté une bonne poignée d’heures dans notre jeu, vous pourrez donc bientôt lire notre analyse du jeu.

