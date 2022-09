C’est vrai, Assassin’s Creed Infinity confirme ses deux premiers jeux et l’un est au Japon féodal

Ubisoft a annoncé les deux premiers projets qui seront inclus dans Assassin’s Creed Infinity, la plateforme qui nous permettra d’accéder à différentes aventures se déroulant dans l’univers des assassins. Il s’agit d’Assassin’s Creed Codename Red et Codename Hexe, le premier d’entre eux se déroulant dans l’un des endroits les plus demandés par les fans, Feudal Japan. Ne manquez pas les deux teasers de cette même news.

Codename Red est le prochain titre principal et l’avenir des jeux RPG en monde ouvert de la série. Développé par Ubisoft Québec, les créateurs d’Assassin’s Creed Odyssey, réalisé par Jonathan Dumont. Le jeu nous donnera l’opportunité de vivre « un fantasme de ninjas », qui semble contraster avec l’expérience de Ghost of Tsushima, qui a été comparée depuis le début à la saga Ubisoft.

Ubisoft Montréal, les pères de la saga et le studio derrière Assassin’s Creed Valhalla, sont plongés dans le développement de Codename Hexe (sorcière en allemand) avec Clint Hocking aux commandes. Dans le teaser, on voit une forêt sombre et ce qui ressemble à un feu de joie. Le logo est réalisé avec des brindilles de bois, comme les amulettes maudites habituellement liées à la pratique de la sorcellerie. Ils ne l’ont pas confirmé, mais tout semble indiquer que les rumeurs sont vraies : cadre européen lors de la chasse aux sorcières dans le Saint Empire romain germanique.

Assassin’s Creed Infinity, qu’est-ce que c’est exactement ?

« Infinity n’est pas un jeu en soi, ce sera le point d’entrée de la saga Assassin’s Creed pour nos fans », a expliqué le producteur et directeur créatif Marc-Alexis Côté. De manière similaire à l’Animus, les joueurs pourront explorer les différents produits de la marque. Ainsi, c’est une sorte de hub ou de plate-forme où tous les contenus seront rassemblés. Ubisoft étudie la possibilité de mettre en œuvre des expériences multijoueurs au sein de ce hub.

Assassin’s Creed Mirage est le prochain jeu vidéo de la saga. Il sera mis en vente l’année prochaine 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Amazon Luna.